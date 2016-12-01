Êîëåäíè êúñìåòè íîñÿò ïåðèòîíèò ïðåç àâãóñò

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Çà èçáÿãâàíå íà ïîäîáíè ñèòóàöèè ïðåäè âòîðèÿ òóð íà áàíèöèòå ñåãà çà Íîâà ãîäèíà ëåêàðèòå ïðåïîðú÷âàò êúñìåòèòå âúâ ôîëèî èëè íàéëîí÷å äà íå ñå ñëàãàò âúòðå â áàíèöàòà, à äà ñå çàáó÷âàò ñ êëå÷êà îòãîðå. "Õåì ùå ñòèãíàò äî òîçè, çà êîãîòî ñà ïðåäíàçíà÷åíè, õåì íÿìà äà èìà ïîäîáíè ëåòíè èçíåíàäè" - êîìåíòèðàõà ëåêàðè.
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