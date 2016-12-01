Êîëåäíè êúñìåòè íîñÿò ïåðèòîíèò ïðåç àâãóñò

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 12:10 / 27.12.2016 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðåç þëè è àâãóñò äîêòîðêàòà ïîïàäíàëà íà ïîðåäíèòå äâà ñòðàííè ñëó÷àè íà ïàöèåíòè, êîèòî ïîñòúïèëè â áîëíèöàòà íåðàçïîëîæåíè. Âúâ âúòðåøíîñòèòå íà åäèíèÿ èìàëî ìîíåòà îò åäèí ëåâ, à íà âòîðèÿ - êúñìåò÷å îò êîëåäíàòà áàíèöà, óâèòî â àëóìèíèåâî ôîëèî. Îêàçàëî ñå, ÷å ðúá÷åòàòà îò ìåòàëíàòà îïàêîâêà ñå çàáèâàëè â òúíêèòå ÷åðâà, ïðè÷èíÿâàëè ïåðèòîíèò è ïàöèåíòèòå, êîèòî íå ïîäîçèðàëè, ÷å ñà ñè ãëúòíàëè êúñìåòà, ëÿãàëè íà îïåðàöèîííàòà ìàñà. È â äâàòà ñëó÷àÿ õîðàòà ñà ñïàñåíè, êàòî ñå íàëîæèëî äà èçðåæàò ïàð÷åíöà îò òúíêèòå èì ÷åðâà. Ìàòåðèàëúò ïîïàäíàë çà èçñëåäâàíå â îòäåëåíèåòî ïî ïàòîàíàòîìèÿ è òàì âå÷å ñòàâàëî ÿñíî êîé å âèíîâíèêúò çà ïåðèòîíèòà.

Çà èçáÿãâàíå íà ïîäîáíè ñèòóàöèè ïðåäè âòîðèÿ òóð íà áàíèöèòå ñåãà çà Íîâà ãîäèíà ëåêàðèòå ïðåïîðú÷âàò êúñìåòèòå âúâ ôîëèî èëè íàéëîí÷å äà íå ñå ñëàãàò âúòðå â áàíèöàòà, à äà ñå çàáó÷âàò ñ êëå÷êà îòãîðå. "Õåì ùå ñòèãíàò äî òîçè, çà êîãîòî ñà ïðåäíàçíà÷åíè, õåì íÿìà äà èìà ïîäîáíè ëåòíè èçíåíàäè" - êîìåíòèðàõà ëåêàðè.



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