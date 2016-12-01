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|22-годишен причини зрелищно меле на Е-79
В резултат на инцидента са пострадали: 26-годишна жена от гр.Сандански, пътуваща в лекия автомобил "Ауди", която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение, водачът на лекия автомобил "Фолксваген Голф", който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение и 54-годишен мъж от гр.Благоевград, пътуващ в лекия автомобил "Фолксваген Голф", който е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и без опасност за живота.
Коментари (1)
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Aнонимен
преди 1 ч. и 37 мин.
0
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