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22-годишен причини зрелищно меле на Е-79
Източник: Varna24.bg 11:05 / 30.12.2016 Отпечатай Изпрати
© Varna24.bg
Илюстративна снимка
Вчера, около 20:40 часа на ПП1 Е-79 в района на с.Железница, общ.Симитли е станало ПТП, при което лек автомобил "Фолксваген Каравел" с 22-годишен водач от с.Черешица, общ.Кърджали, движейки се в посока от Симитли към Благоевград, при маневра изпреварване навлиза в лентата за насрещно движение и се удря странично в движещ се по нея лек автомобил "Ауди" с 27-годишен водач от Русе, който от удара се завърта и се удря челно в лек автомобил "Фолксваген Голф" с 54-годишен водач от Благоевград, движещ се след лекия автомобил "Фолксваген Каравел".

В резултат на инцидента са пострадали: 26-годишна жена от гр.Сандански, пътуваща в лекия автомобил "Ауди", която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение, водачът на лекия автомобил "Фолксваген Голф", който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение и 54-годишен мъж от гр.Благоевград, пътуващ в лекия автомобил "Фолксваген Голф", който е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и без опасност за живота.








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Aнонимен
преди 1 ч. и 37 мин.
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Да му резнат и ръцете и краката на това копеленце.
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