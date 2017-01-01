Мъжът, залял с бензин собствения си син, разказа как се е случило всичко

"Вярно е, деянието е мое, аз съм го извършил, но не съм имал за цел да го убия, просто за сплашване, бяхме се скарали", призна Никола.

Припомняме, че драмата се разигра в село Отец Кирилово на 27 декември привечер. 50-годишният Никола залял с бензин сина си Иван, който бил легнал да подремне. След това го подпалил. Иван получил сериозни обгаряния по тялото. 26-годишният мъж е с над 30 процента изгаряния 3-та степен, с опасност за живота е.



Днес Добревски обжалва мярката си за неотклонение "задържане под стража" и поиска "домашен арест" с аргумента, че така ще е пълноценен и ще помага на семейството си. Защитата му не пропусна да акцентира точно на факта, че "винаги се е грижил за семейството си и е правил всичко необходимо да са добре".



В залата обаче стана ясно, че семейните отношения са били изключително обтегнати, Никола редовно злоупотребявал с пиенето, бил и много агресивен, заради което около два месеца преди инцидента съпругата му Величка подала молба за защита от домашно насилие. В крайна сметка Апелативният съд остави Добревски в ареста.