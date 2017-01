Варненка е сред финалистите в "Иновация в действие" 2016

© Третото издание на академия "Иновация в действие" навлиза в последния си етап. Вече са ясни шестимата финалисти, които ще представят проектите си пред авторитетно жури в края на януари 2017 г. Журирането ще бъде непосредствено преди церемонията по награждаване, така че победителите ще бъдат известни в последния момент.

Финалистите са млади иноватори от София, Варна и Залцбулг. Те бяха избрани сред селектираните 20 най-добри идеи, които бяха подадени след провеждането на академията "Иновация в действие". Ето и конкретните теми на проектите:

• устройство към зимно оборудване за придвижване в заснежени райони;

• образователна пъзел стая;

• рециклиране на продукти и включването им в процеса на 3D принтиране;

• социална мрежа за земеделски производители в защита на пчелите;

• приложение-игра за напътствие и мотивация за здравословен начин на живот;

• програма за личностно развитие на деца в риск чрез рециклиране на рекламни материали.



За да достигнат до среща с журито, участниците присъстваха на лекторски сесии, под формата на работилници в София, Варна и онлайн. По време на сесиите те научиха от изявени специалисти в своите области кои са принципите на иновациите, какъв е процесът на създаване и управление на проекти и как те да бъдат финансово самостоятелни и устойчиви.

В края на януари 2017 г. всеки един от шестимата финалистите ще бъде оценен от експертно жури от представители на бизнеса.



По време на церемонията по награждаване най-добрите три проекта ще получат специални образователни награди:



Първа награда - участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел - една седмица през август 2017 г.



Втора награда - магистратура по иновации, предприемачество и финанси, съвместен продукт на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и The Business Institute.



Трета награда - курс по Иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.



През 2016 г. в академия "Иновация в действие" участие взеха над 210 млади хора от България и чужбина. От тях 105 бяха избрани да участват в сесиите онлайн и в градовете София и Варна.