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Започва ремонт на пътната инфраструктура във Варна, вижте къде
Източник: Varna24.bg 16:33 / 23.01.2017 Отпечатай Изпрати
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Авариен ремонт и рехабилитация на пътни участъци във Варна ще започне в сряда при сухо време и добри метеорологични условия, съобщи Петър Гърбузов, директор на общинската дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване". Обработките ще започнат с най-критичните места, предложени от районните администрации.
За район "Аспарухово" това са Аспаруховият мост, ул."Народни будители", "Св. Св.Кирил и Методий" (стар път за Бургас), ул."Св. Св.Кирил и Методий", ул."Найчо Цанов", бул."Първи май", ул."Мара Тасева", път кв."Галата", ул."Кап.І-ви ранг Г. Купов", ул."Боровец" и местност "Боровец".

Район "Приморски" - бул."В.Левски", пътят за кв."Виница", ул."Ян Палах", бул."Хр. Смирненски", ул. "Подвис", ул."Роза", ул."Мир", ул."Чаталджа"/ул."Бр.Бъкстон", ул."Д-р А.Желязкова", ул."Цар Асен", ул."Н.Вапцаров", ул."Цар Борис ІІІ", ул."Св.Св. Константин и Елена", ул."Дойран" до МБАЛ"Св.Анна", ул."Дж.Баучер" и ул. ,,Райно Попович‘.

В район "Младост" ще се обработват участъци по бул."Цар Освободител", бул."Република", ул."Вяра", ул."Капитан Райчо", ул."Прилеп" /Каменарски път/, ул."Тихомир", ул."Младежка", ул."Петко Стайнов", ул."Тодор Пенев" и ул. ."Милосърдие".

В район "Вл. Варненчик" - бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" пред магазин Джъмбо, бул. "Цар Освободител", бул."Ян Хуняди", под Комитовото ханче, ул."Атанас Москов", ул."Димитър Пешев", ул."Д-р Петър Дертлиев", ул.."Проф. Емилиян Станчев", ул."Димитър Дончев-Доктора", ул."Асен Разцветников", ул."6-ти септември", ул."Иван Мърквичка", ул."Стилиян Чилингиров", ул."Георги Минков", ул."Янко Мустаков", алея между бл.53 и бл.54-І-ви м. р., ул. "Перла", централния пазар и паркинг към него, както I, II и III микрорайони.

От район "Одесос" са подадени участъци по ул."Ген. Колев"/ул."Бр.Миладинови",бул. "Сливница" - между ул."Ген Колев"и "Съборни", ул."Любен Каравелов" пред Художествената галерия, бул."Цар Освободител" - между "Княз Борис" и "Славянска", ул. "Ген. Колев"/"Владислав" с/у "Пост банк", бул. "Съборни" - между "Сливница" и "Антим I, ул."Бачо Киро" № 8,№10,№24, ул. "Хан Аспарух" -между "Шипка" и "Климент", ул. "Охрид" № 21, № 23, ул. "Околчица" - между ул."Кап. Петко", ул. "Воден"/ ул."Парчевич", ул."Драган Цанков" - между "Шипка и "Драгоман", ул. "Самуил" - между "Одрин" и "Колони", бул. "Приморски" - в участъка между подлеза и "Сан Стефано", участъци от ул."Шопен", ул."Батемберг" и др.




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