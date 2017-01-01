Åñåìåñèòå èçëèçàò òðîéíî ïî-ñêúïî, àêî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè?

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Èçòî÷íèê: Àãåíöèÿ "Ìîíèòîð" 14:21 / 30.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êðàòêèòå ñúîáùåíèÿ (ÑÌÑ) èçëèçàò òðîéíî ïî-ñêúïî, àêî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè åçèê â ñðàâíåíèå ñ òåçè, èçïðàòåíè íà åçèê ñ ëàòèíñêà àçáóêà èëè ñ áúëãàðñêè äóìè, òðàíñêðèáèðàíè ñ ëàòèíñêè áóêâè. Çà äèñêðèìèíàöèîííàòà ïðàêòèêà ñå îïëàêàõà ïîòðåáèòåëè, êîèòî çàñåêëè, ÷å çà íîðìàëåí åñåìåñ ñúñ 160 ñèìâîëà èì óäúðæàëè ïàðè êîëêîòî çà òðè.

"Äåñåò ãîäèíè ñëåä ïðèçíàâàíåòî íà áúëãàðñêèÿ åçèê çà îôèöèàëåí åçèê â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êèðèëèöàòà çà òðåòà îôèöèàëíà àçáóêà, êîÿòî Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëíà áàíêà ñëàãà íà åâðîáàíêíîòèòå, áúëãàðñêàòà êîìïàíèÿ "Ìòåë" íè äèñêðèìèíèðà, êàòî íè êàðà äà ïëàùàìå ïîâå÷å îò äâà ïúòè, êîãàòî èçïîëçâàìå êèðèëèöà âìåñòî ëàòèíèöà", àëàðìèðà âúâ Ôåéñáóê êëèåíòúò íà îïåðàòîðà Ðîñåí Çëàòàíîâ.

Ïîòðåáèòåëÿò ïîòúðñèë îáÿñíåíèå îò ìîáèëíèÿ îïåðàòîð. Ñëåä ïðîâåðêà íà ïîñëåäíàòà ìó ôàêòóðà ìó îáÿñíèëè, ÷å ëèìèòúò çà îáåì íà êðàòêî ñúîáùåíèå å 160 ñèìâîëà íà ëàòèíèöà.

Àêî âúâåæäàíîòî ñúîáùåíèå å íà îôèöèàëíèÿ åçèê íà ñòðàíàòà - áúëãàðñêèÿ è, ñúîòâåòíî íà êèðèëèöà, ëèìèòúò áèë 70 çíàêà. Íà ïðàêòèêà îïåðàòîðèòå ó íàñ íå îòêàçâàò èçïðàùàíåòî íà ïî-äúëãè ñúîáùåíèÿ, íî ïðè ñàìîòî èçïðàùàíå àâòîìàòè÷íî ãè äåëÿò - àêî å 160 çíàêà íà êèðèëèöà ñúîáùåíèåòî ñå òàêñóâà êàòî òðè - äâå ïî 70 çíàêà (140), îñòàâàùèòå 20 çíàêà âëèçàò â òðåòî ñúîáùåíèå. 

Â ðàçïå÷àòêàòà òå ôèãóðèðàò êàòî òðè îòäåëíè ñúîáùåíèÿ ïðàòåíè ñ ðàçëèêà îò 3 äî 9 ñåêóíäè. Òàêà âìåñòî ñòàíäàðòíàòà öåíà îò 10, 15 èëè 20 ñòîòèíêè åñåìåñúò íà ðîäåí åçèê èçëèçà 20, 45 èëè 60 ñòîòèíêè.

Äèôåðèíöèðàíîòî òàêñóâàíå, êàêòî è ðàçìåðúò íà åñåìåñèòå íà êèðèëèöà èëè ëàòèíèöà íå ñà óïîìåíàòè íèêúäå èçðè÷íî â îáùèòå óñëîâèÿ ñ àáîíàòèòå, òâúðäÿò ïîòðåáèòåëè. Ñàìèÿò Ðîñåí Çëàòàíîâ å îáÿâèë, ÷å ùå ïðåäàäå ñëó÷àÿ íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå è Êîìèñèÿòà çà çàùèòà îò äèñêðèìèíàöèÿ.









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