Пенсионер глобен с 6000 лева за обида на свои близки

© Районният съд в Чепеларе наложи две глоби в общ размер от 6000 лева на пенсионер, обидил свои близки на публично място, съобщава Дарик. 67-годишният мъж нагрубил по-малкия си брат и неговата съпруга.



Споровете между двете семейства, които живеят в една къща, се разгарят от години, като в основата им са имотни дрязги.



При скандал в началото на август миналата година била извикана и полиция да ги разтърве. Именно тогава осъденият нарекъл брат си "простак", а снаха си - "лъжкиня". Това било и поводът съпрузите да заведат дела срещу него.



Освен солидните глоби, пенсионерът ще трябва да плати и обезщетение на двамата в размер от по 200 лв., както и над 1000 лева за разноските по двете дела.



Присъдите не са окончателни и подлежат на обжалване.