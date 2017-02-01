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Пенсионер глобен с 6000 лева за обида на свои близки
Източник: Varna24.bg 14:16 / 07.02.2017 Отпечатай Изпрати
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Районният съд в Чепеларе наложи две глоби в общ размер от 6000 лева на пенсионер, обидил свои близки на публично място, съобщава Дарик.

67-годишният мъж нагрубил по-малкия си брат и неговата съпруга.

Споровете между двете семейства, които живеят в една къща, се разгарят от години, като в основата им са имотни дрязги.

При скандал в началото на август миналата година била извикана и полиция да ги разтърве. Именно тогава осъденият нарекъл брат си "простак", а снаха си - "лъжкиня". Това било и поводът съпрузите да заведат дела срещу него.

Освен солидните глоби, пенсионерът ще трябва да плати и обезщетение на двамата в размер от по 200 лв., както и над 1000 лева за разноските по двете дела.

Присъдите не са окончателни и подлежат на обжалване.









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Aнонимен
преди 42 мин.
+1
 
 
Какъв е този съд бе????? Че той човека по-добре да ги беше застрелял.. поне щеше да се размине с домашен арест... егати феноменалния съд.
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