© От днес започва Седмото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee, в което са се регистрирали за участие 11 училища от Варна и региона. От 24 февруари до 2 март 2017 г. над 6600 ученици от 304 училища в цялата страна ще се включат в надпреварата след усилена и дълга подготовка. Класиралите се на първо и второ място ще представят училищата си на регионалните състезания, които ще се проведат на 1 април 2017 г. в 8 града в страната. Най-добрите 30 ученици ще участват в националния финал на 6 май 2017 г. в София и ще определят Spelling Bee шампиона на България. В миналогодишното състезание престижната награда беше поделена между Никол Петрова от Плевен и Владимир Живков от Ловеч.



Тази година състезанията се провеждат под наслов "Beе good to others" /"Бъди добър с другите"/. Организаторите предложиха на участващите училища да обявят февруари за Месец на добрите дела, без значение малки или големи са те или за кого са направени. Идеята е да се насърчат учениците да се замислят и да открият нуждаещи се от помощ, грижа или внимание, и да направят нещо хубаво за тях. За да популяризира добрите дела извършени от участниците в състезанието, фондация КОРПЛЮС организира конкурс BEE GOOD TO OTHERS за снимка, видео или разказ, представящи участието на учениците в доброволчески инициативи.



Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят буква по буква различни думи на английски език. Целта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.



Състезанието се организира от Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС". То се осъществява в партньорство с Фондация "Америка за България" и с подкрепата на Посолството на САЩ, Министерството на образованието и науката, Езиков и изпитен център АВО и Британски съвет.