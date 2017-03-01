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Ракетен обстрел на нашите военни в Афганистан, за щастие няма пострадали
Източник: Varna24.bg 12:20 / 08.03.2017 Отпечатай Изпрати
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Щабът на мисията на НАТО "Решителна подкрепа" в Кабул, Афганистан, беше подложен на ракетен обстрел на 7 март 2017 г., в 20.30 часа местно време (18.00 часа българско време). Няма пострадали български военнослужещи.








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Aнонимен
преди 15 мин.
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Майка си ли търсят там?Като са лакоми за пари ще трябва да търпят и това.
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