|16 университета се представят в кандидатстудентска борса във Варна
Участници в кандидатстудентската борса:
Аграрен университет - Пловдив, Варненски свободен университет "Черноризец храбър"- Варна, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Висше училище по мениджмънт - Варна, Лесотехнически университет - София, Минногеоложки университет "Св. Иван Рилски" - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Стопанска академия - Свищов, Технически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Тракийски университет - Стара Загора, "Нционален център за кандидатстудентска подготовка и информация" ЕООД
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