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16 университета се представят в кандидатстудентска борса във Варна
Източник: Varna24.bg 11:12 / 09.03.2017 Отпечатай Изпрати
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17 участници - 16 български висши училища и 1 фирма, чиято дейност е в сферата на висшето образование, ще участват в кандидатстудентската борса във Варна на 15-ти март от 10:00 до 18:00 часа и на 16-ти март от 9:00 до 14:00 часа в зала 3 на хотел "Черно море". И през тази година учениците, избрали да получат висшето си образование в България, и техните родители ще могат на място да получат актуална информация.

Участници в кандидатстудентската борса:

Аграрен университет - Пловдив, Варненски свободен университет "Черноризец храбър"- Варна, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Висше училище по мениджмънт - Варна, Лесотехнически университет - София, Минногеоложки университет "Св. Иван Рилски" - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Стопанска академия - Свищов, Технически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Тракийски университет - Стара Загора, "Нционален център за кандидатстудентска подготовка и информация" ЕООД

 









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