Èòàëèàíñêà òåëåâèçèÿ îïðåäåëè Âàðíà êàòî ïåðëàòà íà ×åðíî ìîðå

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 14:26 / 09.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Äîáðå äîøëè âúâ Âàðíà, ãðàäúò íà ìëàäèòå". Òàêà å îçàãëàâåí ðåïîðòàæúò, êîéòî åêèï íà èòàëèàíñêàòà òåëåâèçèÿ RAI ïîäãîòâè çà òèòëàòà ÅÌÑ. Æóðíàëèñòúò Ëåòèñèÿ Ïàñêàëå îïðåäåëÿ â ñâîÿ ìàòåðèàë Âàðíà êàòî ïåðëàòà íà ×åðíî ìîðå, à ñúùî òàêà è ãðàäúò ñ íàé-íèñêà ñðåäíà âúçðàñò - ïîâå÷å îò 1/3 îò íàñåëåíèåòî å ìåæäó 15 è 29 ãîäèíè. Òÿ ðàçêàçâà çà 6-òå ÂÓÇ-à ñ îáùî 40 000 ñòóäåíòè, îò êîèòî 4 000 ÷óæäåñòðàííè.

Â "Ñîöèàëíàòà ×àéíà" ìëàäåæèòå ìîãàò äà îáîãàòÿò ñâîèòå ñîöèàëíè, ëè÷íè è êîìóíèêàòèâíè óìåíèÿ, äà îòêðèÿò ïîçèòèâíî îòíîøåíèå è äà çàïî÷íàò ñâîÿòà ïúðâà ðàáîòà, ñïîäåëÿ ïðåä êàìåðàòà íà RAI Ñòîÿíà Ñòîåâà, àâòîð íà ïðîåêòà çà ÷àéíàòà. Àñÿ Çàõàðèåâà, îò Àëòåðíàòèâíî ïðîñòðàíñòâî ÕÀËÅ 3, ðàçêàçâà, ÷å ñà íåîáõîäèìè ìíîãî ïîâå÷å ìåñòà çà ìëàäèòå õîðà, çà äà íå ñòîÿò ïðåä êîìïþòðèòå. Ïðåäñòàâèòåëÿò íà Îáùèíà Âàðíà â ÓÑ íà Ñäðóæåíèå "Âàðíà - Åâðîïåéñêà ìëàäåæêà ñòîëèöà 2017" Áèëÿíà Ðàåâà äîáàâÿ, ÷å Âàðíà ñå ïðîìåíÿ ïîçèòèâíî ñ äîñòà äîáðè òåìïîâå, çà ðàçëèêà îò äðóãè ãðàäîâå. Ïî íåéíè äàííè, ãðàäúò ðàçïîëàãà ñ íàä 24 ñîöèàëíî çàåòè ôîíäàöèè è ìíîãîáðîéíè ôåñòèâàëè çà ìóçèêà, òåàòúð, òàíöè è èçêóñòâî.

 

 









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