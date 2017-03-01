Èòàëèàíñêà òåëåâèçèÿ îïðåäåëè Âàðíà êàòî ïåðëàòà íà ×åðíî ìîðå

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Â "Ñîöèàëíàòà ×àéíà" ìëàäåæèòå ìîãàò äà îáîãàòÿò ñâîèòå ñîöèàëíè, ëè÷íè è êîìóíèêàòèâíè óìåíèÿ, äà îòêðèÿò ïîçèòèâíî îòíîøåíèå è äà çàïî÷íàò ñâîÿòà ïúðâà ðàáîòà, ñïîäåëÿ ïðåä êàìåðàòà íà RAI Ñòîÿíà Ñòîåâà, àâòîð íà ïðîåêòà çà ÷àéíàòà. Àñÿ Çàõàðèåâà, îò Àëòåðíàòèâíî ïðîñòðàíñòâî ÕÀËÅ 3, ðàçêàçâà, ÷å ñà íåîáõîäèìè ìíîãî ïîâå÷å ìåñòà çà ìëàäèòå õîðà, çà äà íå ñòîÿò ïðåä êîìïþòðèòå. Ïðåäñòàâèòåëÿò íà Îáùèíà Âàðíà â ÓÑ íà Ñäðóæåíèå "Âàðíà - Åâðîïåéñêà ìëàäåæêà ñòîëèöà 2017" Áèëÿíà Ðàåâà äîáàâÿ, ÷å Âàðíà ñå ïðîìåíÿ ïîçèòèâíî ñ äîñòà äîáðè òåìïîâå, çà ðàçëèêà îò äðóãè ãðàäîâå. Ïî íåéíè äàííè, ãðàäúò ðàçïîëàãà ñ íàä 24 ñîöèàëíî çàåòè ôîíäàöèè è ìíîãîáðîéíè ôåñòèâàëè çà ìóçèêà, òåàòúð, òàíöè è èçêóñòâî.
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