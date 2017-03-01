Âíèìàíèå! Íîâ âèðóñ øàøêà âàðíåíöè â åëåêòðîííàòà ïîùà

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Òàì ñå çàÿâÿâà, ÷å ïðè íåèçïúëíåíèåòî ìó â ñðîê äî 15 ìàðò, ñëåäâà ñåðèîçíà ñàíêöèÿ îò 3,5 % ëèõâà âúðõó ñóìàòà çà âñåêè ïðîñðî÷åí äåí. Êúì ïèñìîòî èìà è Zip ôàéë.
Ñïåöèàëèñòè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å òîâà å âèðóñ è ïðè íèêàêâè ñëó÷àè íå òðÿáâà äà ñå îòâàðÿ ïðèêà÷åíèÿ ôàéë, êîéòî ìîæå äà íàíåñå ñåðèîçíè âðåäè íà êîìïþòúðà.
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