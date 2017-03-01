Êîëà áëúñíà äåòå ñ êîëåëî íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â öåíòúðà íà Âàðíà

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 15:07 / 29.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ëåê àâòîìîáèë "Ðåíî", óïðàâëÿâàí îò 53-ãîäèøåí âîäà÷, å áëúñíàëà äåòåòî, äîêàòî å ïðåñè÷àëî íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Âëàäèñëàâ" è óë. "Ãåíåðàë Êîëåâ". Ìàë÷óãàíúò å áèë â êîíòàêòíî ñúñòîÿíèå. Îòâåäåí å â áîëíèöà çà ïðåãëåä, äîïúëíèõà îò ïîëèöèÿòà. Ïî-êúñíî å óñòàíîâåíî, ÷å èìà êîíòóçèÿ íà ðúêàòà.  

Èíöèäåíòúò å ðåãèñòðèðàí â 13,45 ÷àñà. 










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