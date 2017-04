© Varna24.bg Варна - Европейска младежка столица ще е домакин на 3-дневен пролетен фестивал, който ще се проведе от 7 до 9 април. Събитията в петък ще започната с откриването на две изложения - Digital Job Fair и Welcome Fair. По време на първото изложение ще бъдат представени кариерните възможности в сферата на дигиталните технологии. Целта е да се отговори на нарастващото търсене на пазара на работни места и подпомагане на индустрията в дългосрочен план. Welcome Fair е насочен към чуждестранните студенти, които са отскоро във Варна. По време на изложението те ще могат да се срещанат с представители на водещи фирми и организации, които ще им бъдат от полза във всекидневието. И двете събития ще се проведат в сградата на Градската художествена галерия "Борис Георгиев" от 10 до 17 часа. В 12 часа на площада пред Дома на архитекта ще започне изложение Together, което ще представи организациите в града, както и партньори от други градове в страната и Европа. Съвместно с това ще бъде представена изложба на проектите, които ще променят средата ни както визуално, така и от социална страна. Изложението ще продължи и в събота.



В програмата на пролетния фестивал е предвидено и двудневно обучение за мултиплаери. То ще се проведе в сградата на Младежки дом. В него ще вземат участие младежи доброволци от цялата страна.



Събралите най-много подкрепа от общественото гласуване проекти по направление 5.2 на фонд "Култура" ще участват в Творчески маратон "Таляна" vol.2 от 7 до 9 април. На него, екипите ще могат да доразвият проектната си идея, с помощта на ментори, утвърдени имена, в конкретните тематични направления. Финализираните идейни предложения ще бъдат представени пред гражданите на 9 април от 16:00 ч. в Юнашки салон.



По случай откриващото събитие на Варна - Европейска младежка столица се организира и мащабен концерт, който ще започне в петък в 19,30 часа на площад "Независимост". Участие в него ще вземат SkilleR, Pe4enkata Beatbox, ICE CREAM, Angel Kovachev & The An'Faithful Gang, Connection Crew Varna, Варненски симфоничен оркестър и DJ Emotion. Предвидена е и 3D визоализация на фасадата на Съдебната палата.



В събота в Хале 3 ще се проведе Арт базар. Той ще започне в 12 часа и ще продължи до неделя. Също в събота от 15 до 18 ч. и в неделя от 9 до 11 ч. в "Суис Белхотел" ще се проведе Първи национален конкурс "Космически отпадъци - от проблема към решението". И двете събития са съпътстващи и са част от календара на сдружение "Варна - Европейска младежка столица".