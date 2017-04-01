Ñêàíäàë! Óâîëíåíèÿò Òàëåâ: Íÿìà äà ïîçâîëÿ ñòðàõëèâåöúò Ðàäåâ äà ñè ìèå ðúöåòå ñ ìåí

Íå ìîæå ñòðàõëèâè ïîëèòèöè, êîèòî íÿìàò äîáëåñòòà äà ñå èçïðàâÿò è äà ïîåìàò îòãîâîðíîñò çà ïðîâàëèòå ñè, äà ñå ïðèêðèâàò çàä ìåí è äà ñè ìèÿò ðúöåòå ñ ìåí. Òîâà êàòåãîðè÷íî çàÿâè ïðåä News.bg óâîëíåíèÿò ñëóæèòåë íà ïðàâîñúäíîòî ìèíèñòåðñòâî Ëþáîìèð Òàëåâ.
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ å ðàçïîðåäèë äîáàâÿíåòî íà òåêñòà çà óñåäíàëîñò â çàêîíîïðîåêòà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî, êîéòî ïðåäèçâèêà îáùåñòâåíà ðåàêöèÿ, âêëþ÷èòåëíî î÷àêâàíèÿ äîêóìåíòúò äà áúäå îñïîðåí â Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä, àêî áúäå ïðèåò.
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Ïðèïîìíÿìå, ÷å äèðåêòîðúò íà äèðåêöèÿ "Ñúâåò ïî çàêîíîäàòåëñòâîòî" Ëþáîìèð Òàëåâ å îñâîáîäåí çàðàäè ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî è âíåñåíèòå ñ íåãî ïðîìåíè â Èçáîðíèÿ êîäåêñ. Òå ñà â ÷àñòòà "Çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè" è ñà ïðåäëîæåíè çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Ìèíèñòåðñòâî íà ïðàâîñúäèåòî. Ïðåäëîæåíèåòî îãðàíè÷àâàøå íàøèòå ñúíàðîäíèöè çàä ãðàíèöà äà ãëàñóâàò çà ïàðëàìåíò è çà ïðåçèäåíò, àêî íå ñà æèâåëè â ñòðàíàòà 3 ìåñåöà ïðåäè âîòà. Â÷åðà ïðàâîñúäíèÿò ìèíèñòúð ñïðÿ Ïðîåêòà íà Çàêîí çà äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñòâî.