Ñêàíäàë! Óâîëíåíèÿò Òàëåâ: Íÿìà äà ïîçâîëÿ ñòðàõëèâåöúò Ðàäåâ äà ñè ìèå ðúöåòå ñ ìåí

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 14:05 / 06.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òàëåâ, êàêúâ ñè òè áå, ìèøêî?? ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ Àõàõàõà Ãåíåðàëà òàêèâà êàòî òåá ãè ÿäå çà çàêóñêà! ðŸ˜€ õàõà ðàçñìÿ ìå îò ñúðöå!
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