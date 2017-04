Над 200 студенти ще се включат в Кариерното изложение на "Варна – Европейска младежка столица"

© Над 200 студенти от всички университети в града ще се включат в Кариерното изложение Digital Job Fair, което се организира в първия ден на Пролетния фестивал "Варна - Европейска младежка столица". На него ще бъдат представени възможностите за работа в сферата на дигиталните технологии. Целта е да се отговори на нарастващото търсене на пазара на работни места и подпомагане на индустрията в дългосрочен план. То ще бъде съпътствано от Welcome Fair - информационен ден за чуждестранните студенти, които са отскоро във Варна. По време на форума те ще могат да се срещнат с представители на водещи фирми и организации, които ще им бъдат от полза във всекидневието.



Участие в двете изложения са заявили компании от банковия сектор, IT, аутсорсинг, рекламни агенции, както и неправителствени организации. И двете събития ще се проведат в сградата на Градската художествена галерия "Борис Георгиев" от 10 до 17 часа.



В 12 часа на площада пред Дома на архитекта ще започне изложение Together, което ще представи организациите в града, както и партньори от други градове в страната и Европа. Съвместно с това ще бъде показана изложба на проектите, които ще променят средата ни както визуално, така и от социална страна. Изложението ще продължи и в събота.