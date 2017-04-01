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Íà 83 ã. Èöêî Ôèíöè ñòàíà áàùà íà ìîìè÷åíöå
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 15:42 / 07.04.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ôåéñáóê
Èöêî Ôèíöè ñòàíà áàùà íà 83-ãîäèøíà âúçðàñò. Ëèçà Áîåâà, ñ êîÿòî èìàò 45 ãîäèíè ðàçëèêà, å ðîäèëà ìîìè÷åíöå. Â ïðîôèëà ñè âúâ Facebook íà 5 àïðèë òÿ å ñïîäåëèëà ñíèìêà, íà êîÿòî ïèøå: "It`s a girl!"

Ôèíöè è 38-ãîäèøíàòà Ëèçà ñà ñêëþ÷èëè áðàê ïðåäè ìåñåöè. Äúëãî âðåìå âðúçêàòà èì áåøå ñêðèâàíà è îòðè÷àíà îò äâàìàòà.

Ïî âðåìå íà 60-èÿ ðîæäåí äåí íà Ñîëîìîí Ïàñè ôîòîãðàô çàáåëÿçà, ÷å Ëèçà å áðåìåííà. Íåîòëú÷íî äî íåÿ å áèë Èöêî Ôèíöè.

Ðåæèñüîðúò Äæåêè Ñòîåâ ïîòâúðäèë íîâèíàòà.

"Íèå, ïðèÿòåëèòå íà Èöêî îòäàâíà çíàåì è çà âðúçêàòà èì, è çà áðåìåííîñòòà íà Ëèçà. Ìèñëÿ, ÷å å â øåñòèÿ ìåñåö. Æåíà íà 83 íå ìîæå äà ðîäè, íî ìúæ êàòî Èöêî äîêàçà, ÷å ìîæå äà ñå íàïðàâè áåáå íà òàêàâà âúçðàñò", çàÿâÿâà Ñòîåâ ïðåä "24 ÷àñà".









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