Четирима варненци спечелиха билети за концерта на MTV

© Четирима зрители на Пролетния фестивал "The Stage", организиран от "Варна - Европейска младежка столица 2017", станаха притежатели на билети за дългоочаквания концерт на MTV. Те се сдобиха с правото да бъдат сред първите, които ще участват в най-грандиозното събитие на сезона, което ще се проведе на 15 юли на плажа във Варна. За целта младежите показаха своите денс умения и спечелиха сърцата на импровизираното жури, и на публиката. "The Stage" разтърси центъра на младежката столица Варна под звуците на световните шампиони по Beatbox SkilleR и Pe4enkata с Варненски симфоничен оркестър, ICE CREAM, Angel Kovachev и бандата му The An'Faithful Gang, Connection Crew Varna и DJ Emotion.



Публиката стана свидетел на уникална 3D визуализация, която се излъчи на фасадата на сградата на Съдебната палата. Зрителите бяха бяха приятно изненадани от "Ред бул" и "Авери биърс".