500 младежи мерят сили във Варна по реч и дебати на английски език

Турнирът приветства отбори по английска реч и дебати от цялата страна и цели да събере цялата общност на "БЕСТ" в един град за финален турнир, с който да се закрие учебната и състезателна година.



БЕСТ очаква около 500 души във Варна, като това включва над 360 състезатели от 35 училища.



Фондация "БЕСТ" ще организира още едно мероприятие - Вечер с БЕСТ ("An Evening with BEST") на 27-и май в гр. София, което цели да представи организацията на потенциални донори.



"БЕСТ" на английски е съкращение на "Български турнири по английска реч и дебати". Основана през 2013 година, Фондация "БЕСТ" предоставя на българските ученици, изучаващи английски език, възможност да бъдат част от общност, където не само да усъвършенстват уменията си по английски език, но и да постигнат личностно развитие. "БЕСТ" си поставя за цел да мотивира учениците да мислят критически, да се изразяват креативно, и да бъдат част от общество, което активно се интересува от бъдещето и успеха на България. Предоставяме възможност за участие в състезания по английска реч и дебати както в България, така и международно.