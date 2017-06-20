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|Ñòðàøíà òðàãåäèÿ ðàçäåëè ùàñòëèâî ñåìåéñòâî çàâèíàãè, æåíàòà èñêà ñïðàâåäëèâîñò!
36-ãîäèøíèÿò é ñúïðóã è áàùà íà 10-ãîäèøíèÿ èì ñèí Ãåîðãè áèë èçêëþ÷èòåëíî âíèìàòåëåí øîôüîð. Åâåëèíà å êàòåãîðè÷íà, ÷å Ñòîÿí íèêîãà íå áè ïðåâèøèë ñêîðîñòòà, çà äà ñå ïðèáåðå ñ ìèíóòà-äâå ïî-áúðçî. Êàçâà, ÷å òîé è íà íåÿ ïîíÿêîãà ñå å êàðàë, àêî ÿ óñåòåë äà êàðà áúðçî. Áèë äèñöèïëèíèðàí øîôüîð, çàùîòî ìó ñå íàëàãàëî äà êàðà è äåöà, à è ðàáîòíèöè ñ ìèêðîáóñà ñè. Ìëàäîòî ñåìåéñòâî èìàëî ìàëêà ôèðìà çà òðàíñïîðòíè óñëóãè â Êðè÷èì.
Ïðèòåæàâàëè íÿêîëêî ìèêðîáóñà, êîèòî è Ñòîÿí, è Åâåëèíà øîôèðàëè. Ïðèæèâå ìúæúò é òåãëèë êðåäèòè, çà äà ðàçâèå áèçíåñà ñè è äà êóïè àâòîáóñ. Âúâ ôàòàëíèÿ äåí Ñòîÿí Àòàíàñîâ òðÿáâàëî ðàíî ñóòðèíòà äà çàêàðà ðàáîòíèöè â Èíäóñòðèàëíàòà çîíà, ñëåä êîåòî äà ñå âúðíå â Êðè÷èì. Ïðåäè äà òðúãíå, òîé îñòàâèë íà Åâåëèíà ÿêåòî ñè è ÿ ïîìîëèë äà ìó ãî èçïåðå. Âñè÷êî òîâà ìëàäàòà æåíà ðàçêàçâà ïðåç ñúëçè, çàùîòî â äåíÿ ñëåä êàòàñòðîôàòà îò ïîëèöèÿòà é íàìåêíàëè, ÷å èìà âåðîÿòíîñò ìúæúò é åäâà ëè íå äà ñå å ñàìîóáèë èëè ÷å ñàì ñè å áèë âèíîâåí çà êàòàñòðîôàòà.
"Êàê å âúçìîæíî ÷îâåê, êîéòî èìàøå ïðåêðàñíî ñåìåéñòâî, äîáúð áèçíåñ, íå ñìå èìàëè íèêàêâè ïðîáëåìè òîãàâà, äà òðúãíå äà ñå ñàìîóáèâà, àìà ïðåäè òîâà äà ìè îñòàâè ÿêåòî ñè äà ãî ïåðà?!", ñå ïèòà Åâåëèíà.
Êàòàñòðîôàòà ñòàíàëà â 8,50 ÷àñà íà ïðàâ ó÷àñòúê îò ïúòÿ ïðåäè ðåçåðâàòà "×åêåðèöà". Ñòîÿí âå÷å áèë îñòàâèë ðàáîòíèöèòå â Èíäóñòðèàëíàòà çîíà è øîôèðàë êúì ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ", çà äà ñå ïðèáèðà â Êðè÷èì, êîãàòî ñòàíàëî íåìèñëèìîòî. "Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å å èìàëî è äðóã ó÷àñòíèê â êàòàñòðîôàòà, íî îùå íÿìà äîêàçàòåëñòâà, çàùîòî íå å ãîòîâà àâòîòåõíè÷åñêàòà åêñïåðòèçà. Áåëèÿò ìèêðîáóñ, êîéòî Ñòîÿí å øîôèðàë, å çàñòúðãàí îò åäíàòà ñè ñòðàíà", îáÿñíÿâà ïî÷åðíåíàòà æåíà.
Ïðåäïîëîæåíèÿòà ñà, ÷å ðåìàðêåòî íà êàìèîí, êîéòî å ïúòóâàë êúì èíäóñòðèàëíàòà çîíà è âåðîÿòíî å êàðàë ñ âèñîêà ñêîðîñò, êîãàòî ñå å ðàçìèíàâàë ñ ìèêðîáóñà, å ïîäíåñëî è å óäàðèëî Ñòîÿí. Óäàðúò èçõâúðëèë áóñà âäÿñíî îò ïúòÿ, ïðåç êàíàë äî øîñåòî, ñëåä êîåòî ñå å ñïðÿë â çåìåäåëñêè çåìè. Âúïðåêè íèùîæíîòî âðåìå çà ðåàêöèÿ Ñòîÿí å óñïÿë äà èçâúðòè êðàéíî íàëÿâî âîëàíà íà ìèêðîáóñà ñè â ïîñëåäåí îò÷àÿí îïèò äà ãî âúðíå îáðàòíî íà ïúòÿ.
Ðàçñëåäâàíåòî íà âäîâèöàòà äî ìîìåíòà å óñòàíîâèëî, ÷å êàìåðè áèëè çàñíåëè íà ïàðêèíãà íà ãîëÿì ëîãèñòè÷åí öåíòúð â Èíäóñòðèàëíàòà çîíà ìèíóòè ñëåä òåæêàòà êàòàñòðîôà øîôüîð íà êàìèîí äà îãëåæäà âîçèëîòî ñè. Òîçè ìúæ áèë óñòàíîâåí îò ïîëèöèÿòà è áèë ðàçïèòàí, íî ïðåä ÷åíãåòàòà òîé çàÿâèë: "×óõ íÿêàêúâ øóì, íî íèùî íå ñúì âèäÿë".
"Íÿìà êàê äà íå âèäèø 7-8-ìåòðîâ áóñ! Ñïîðåä ìåí òîçè êàìèîí å çàñÿêúë Ñòîÿí è íàé-âåðîÿòíî ðåìàðêåòî ìó å ïîäíåñëî, êàòî òàêà å èçõâúðëèëî ìúæà ìè â êàíàâêàòà. Òîé îò 14 ãîäèíè âîçåøå ðàáîòíèöè. Èìàìå âúòðåøåí ëèöåíç çà òðàíñïîðòíèòå óñëóãè. Áèçíåñúò íè å çàêîíåí. Âîçåøå è ìíîãî äåöà ïî åêñêóðçèè, à ÷åñòî ïúòè ïëàùàøå íà èíâàëèäè ñìåòêèòå ïî çàâåäåíèÿ. Ïåíñèîíåðêè îò ñúñåäíèòå ñåëà ñúùî å âîçèë íàïúëíî áåçïëàòíî íà åêñêóðçèè. Òàêúâ ÷îâåê áåøå ìúæúò ìè. Ìíîãî áåøå îïèòåí", êàçâà Åâåëèíà.
Òÿ å êàòåãîðè÷íà, ÷å ùå ñå áîðè äîêðàé èñòèíàòà çà ñìúðòòà íà ñúïðóãà é äà èçëåçå íàÿâå. Çàòîâà òúðñè ñâèäåòåëè íà æåñòîêàòà êàòàñòðîôà îò 17 ôåâðóàðè 2017 ã., êîèòî äà ìîãàò äà ðàçêàæàò êàêâî ñà âèäåëè è äàëè íàèñòèíà èìà âòîðè ó÷àñòíèê ñ êàìèîí â ïðîèçøåñòâèåòî.
"Âñÿêà ñóòðèí â 9,30 ÷àñà Ñòîÿí ìè íîñåøå çàêóñêà, íî â îíçè äåí òîé íå ñå ïðèáðà. Íÿìà êàê äà ñòàíå òàçè êàòàñòðîôà, îñâåí àêî áóñúò íå å áèë èçáëúñêàí. Àç âèäÿõ áóñà ñëåä êàòàñòðîôàòà - îò íà÷àëîòî äî êðàÿ ïî íåãî èìà ñëåäè îò äðóãî ïðåâîçíî ñðåäñòâî", êàòåãîðè÷íà å Åâåëèíà.
Òÿ óòî÷íÿâà, ÷å ñúïðóãúò é áèë èçìèë ìèêðîáóñúò âå÷åðòà ïðåäè êàòàñòðîôàòà.
"Àç íÿìà äà ãè îñòàâÿ íåùàòà òàêà. Íÿìà äà ìúë÷à. Õîäèõ äà âèäÿ ìÿñòîòî íà êàòàñòðîôàòà. Âèæäàõà ñå ñëåäèòå íà ìèêðîáóñà íà ìúæà ìè. Ñåäìèöà-äâå ïðåäè êàòàñòðîôàòà Ñòîÿí ïðåäè ìè ñå îïëàêâàøå, ÷å êàìèîíèòå ïî ïúòÿ îò ìàãèñòðàëàòà êúì ñåëî Ñòðÿìà, êàðàò ìíîãî áÿñíî. Îïëàêâàøå ñå îò òîâà êàêâè øîôüîðè èìà ïî ïúòÿ ñ òåçè êàìèîíè", êàçâà Åâåëèíà. Âúïðåêè ÷å å áèëî ôåâðóàðè, ïúòÿò å áèë èç÷èñòåí è ñóõ, íå å èìàëî è ìúãëà.
"Èñêàì ðàçñëåäâàùèòå äà ñè ñâúðøàò ðàáîòàòà ÷àñ ïî-ñêîðî. Àâòîòåõíè÷åñêàòà åêñïåðòèçà òðÿáâà íàé-íàêðàÿ äà ñòàíå ãîòîâà. Èñêàì âñè÷êè äà ðàçáåðàò, ÷å ñúïðóãúò ìè íå å áèë âèíîâåí çà íèùî. Òîâà ùå ãî äîêàæà è äî ïîñëåäíî ùå ñå áîðÿ", å êàòåãîðè÷íà ìëàäàòà æåíà.
Òÿ å îáèäåíà îò òîâà, ÷å ïîâå÷å îò 4 ìåñåöà íÿìà íèêàêâà èíôîðìàöèÿ äîêúäå å ñòèãíàëî ðàçñëåäâàíåòî, äàëè å óñòàíîâåíà âèíàòà íà øîôüîðà íà êàìèîíà è àêî òîâà å òàêà, çàùî òîé íå å áèë àðåñòóâàí. Â ñúùîòî âðåìå áàíêè è ÷àñòíè êðåäèòîðè ÿ ïðèòèñêàò äà âðúùà çàåìèòå, êîèòî Ñòîÿí å òåãëèë ïðèæèâå çà ôèðìàòà èì. Çà äà óñïåå äà ïîãàñè êðåäèòèòå, Åâåëèíà å çàïî÷íàëà äà ðàçïðîäàâà áóñîâåòå.
Îò òîâà ñúùî é å ìú÷íî, çàùîòî ìàëêèÿò èì òðàíñïîðòåí áèçíåñ áèë ãðàäåí â ïîñëåäíèòå 14 ãîäèíè êàêòî îò íåÿ, òàêà è íàé-âå÷å îò ïîêîéíèÿ é ñúïðóã. Öåëòà é å ïîíå äà çàïàçè äîìà ñè â Êðè÷èì, çà äà èìà êúäå äà îòãëåäà ñèíà èì Ãåîðãè.
"Íÿìà äà äîïóñíà äà èçêàðàò Ñòîÿí âèíîâåí, çàùîòî òàêà å íàé-ëåñíî. Çàùîòî òîé å ìúðòúâ è íå ìîæå äà ñå çàùèòè. Æèâèÿò ìîæå äà êàæå âñè÷êî è äà ïîäêóïè äîðè. Íÿêîé íàïðàâè ëè ïðîó÷âàíå êîëêî âäîâèöè è ñèðàöè îñòàíàõà â Áúëãàðèÿ ñëåä ïúòíîòðàíñïîðòíè ïðîèçøåñòâèÿ? Ïúòèùàòà íè ñà ïúëíè ñ óáèéöè. Íî àêî çàêîíèòå íè ñå ñïàçâàõà, óáèéöèòå íà ïúòÿ ùÿõà äà ñà â çàòâîðà. Íå òå äà ñè ñïÿò ñïîêîéíî, à àç è ñèíúò ìè ïî öÿëà íîù äà ïëà÷åì", å íåïðèìèðèìà Åâåëèíà Àòàíàñîâà.
Òÿ íå èñêà äà ñúäè øîôüîðà íà êàìèîíà, àêî ðàçñëåäâàùèòå óñòàíîâÿò íåãîâàòà âèíà. Êàçâà, ÷å íå òÿ òðÿáâà äà ãî ñúäè, à áúëãàðñêèÿò ñúä. "Àêî òîé ñè ïðèçíàå, çàùîòî è òîé â îíàçè ñóòðèí å áèë òðúãíàë çà ðàáîòà, êàêòî ìîÿò ñúïðóã. Òîé íå å èçëÿçúë ñ öåë äà óáèâà íÿêîãî. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å è òîçè ÷îâåê èìà ñåìåéñòâî è äåöà. Àç íå èñêàì äà ñúì ñúäíèê. Ñïîðåä ìåí ñúäúò è Ãîñïîä ùå ãî íàêàæàò", êàçâà âäîâèöàòà, êîÿòî å êàòåãîðè÷íà, ÷å íÿìà äà äîïóñíå âèíàòà çà êàòàñòðîôàòà äà áúäå ñòîâàðåíà íà ìúðòâèÿ é ñúïðóã.
Êîìåíòàðè (2)
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Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 20.06.2017 ã.
0
íà 20.06.2017 ã.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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