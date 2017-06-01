Ìàñîâè àðåñòè ïî âðåìå íà òåõíî ïàðòè â Êîëîäðóìà!

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Â õîäà íà îïåðàöèÿòà ñà çàäúðæàíè 14 äóøè çà ïðèòåæàíèå íà íàðêîòèöè è åäèí, øîôèðàë ïîä âúçäåéñòâèåòî íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Íàëîæåíà èì å ïîëèöåéñêà ìÿðêà çà 24 ÷àñà. Îáðàçóâàíè ñà 15 áúðçè ïîëèöåéñêè ïðîèçâîäñòâà. Ìàòåðèàëèòå ñà âíåñåíè â ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà. Ïðîäúëæàâàò ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíèòå äåéñòâèÿ.
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