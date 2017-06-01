Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
Æåãàòà ðàæäà ñêàíäàëè âúâ âàðíåíñêèòå àâòîáóñè
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 10:05 / 26.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Varna24.bg
Èëþñòðàòèâíà ñíèìêà
Âèñîêèòå òåìïåðàòóðè ïðè ëèïñà íà êëèìàòèê ïðîâîêèðàõà íàïðåæåíèå ñðåä ïúòíèöèòå â íÿêîè ñòàðè âàðíåíñêèòå àâòîáóñè, âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg. 

Ïëóâíàëè â ïîò õîðà èçëèâàò ãíåâà ñè âúðõó êîíòðîëüîðêèòå è øîôüîðèòå. Òå îò ñâîÿ ñòðàíà ñå îïðàâäàâàò, ÷å íÿìàò âèíà, ïðîñòî ÷àñò îò ãðàäñêèòå âîçèëà ñà íà ïðåêëîííà âúçðàñò. 

"Òóê íå ñå òúðïè. Àêî íà íÿêîé ìó ïðèëîøåå êàêâî ùå ïðàâèòå?", ïîïèòà ðàçëþòåíà äàìà øîôüîð íà åäèí îò òåçè ñòàðè àâòîáóñè.

"Ùå âèêàì ëèíåéêà, êàêâî? È ùå ïðàâèì äèøàíå óñòà â óñòà äîêàòî äîéäàò äîêòîðèòå", îïèòà ñå äà ñå ïîøåãóâà âîäà÷úò, çà äà òóøèðà íàïðåæåíèåòî. 

Êàêòî Varna24.bg âå÷å ñúîáùè òîçè ïðîáëåì å íà ïúò äà ñå ðåøè â íàé-ñêîðî âðåìå, êîãàòî ñå î÷àêâà Âàðíà äà ñå ñäîáèå ñ 15 íîâè ãðàäñêè àâòîáóñà.    

Íà 30 þíè èçòè÷à ñðîêúò çà ïðîâåæäàíåòî íà òúðãà, óòî÷íè íåîòäàâíà çà ìåäèÿòà íè øåôúò íà Ãðàäñêè òðàíñïîðò Çëàòè Çëàòåâ. 

Âîçèëàòà òðÿáâà äà ñà íîâîïðîèçâåäåíè, â ñåðèéíî ïðîèçâîäñòâî (íåîãðàíè÷åíà ñåðèÿ), íèñêîïîäîâè, ñîëî, ãðàäñêè àâòîáóñè, ñ äâå îñè, êàòåãîðèÿ Ì3, êëàñ I, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà àâòîáóñèòå.

Ïðåäëàãàíèòå àâòîáóñè òðÿáâà äà ïðèòåæàâàò ñåðòèôèêàò çà ÅÎ. Ïðåäâèæäà ñå äîñòàâêàòà íà àâòîáóñèòå äà å çàåäíî ñ äèàãíîñòè÷íà àïàðàòóðà ñ íåîáõîäèìèÿ ñîôòóåð çà ÄÂÃ è ñêîðîñòíà êóòèÿ.

Ñòîéíîñòòà íà ïîðú÷êàòà å íàä 6.3 ìëí. ëåâà áåç ÄÄÑ. Â ñóìàòà âëèçà è îáó÷åíèåòî íà âîäà÷è è ìîíòüîðè.
Îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà ñå ôèíàíñèðà ïî îïåðàòèâíà ïðîãðàìà "Ðåãèîíè â ðàñòåæ" è íà ïðàêòèêà å ÷àñò îò âòîðàòà ôàçà íà ïðîåêòà çà èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò. 









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
-1
 
 
Å íàëè óæ èìàõà êëèìàòèöè íîâèòå àâòîáóñè?!
0
 
 
îñîáåíî êàòî èìà íåêúïàíè å ìíîãî íåïðèÿòíî,íàïðàâî ìîæå íÿêîé äà ïîâúðíå.....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ôåñòèâàëúò "Âàðíåñêî ëÿòî"
Íàïàäàòåëèòå â Áåðëèíñêîòî ìåòðî ñà áúëãàðè
Ãðàíäèîçíîòî ñúáèòèå íà ÌTV
Òåæúê êðèìèíàëåí èíöèäåíò íà áóë. "Ñàíêò Ïåòåðáóðã" â Ïëîâäèâ!
Ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà ×åðíî ìîðå, ñåçîí 2017/2018
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: