|Æåãàòà ðàæäà ñêàíäàëè âúâ âàðíåíñêèòå àâòîáóñè
Âèñîêèòå òåìïåðàòóðè ïðè ëèïñà íà êëèìàòèê ïðîâîêèðàõà íàïðåæåíèå ñðåä ïúòíèöèòå â íÿêîè ñòàðè âàðíåíñêèòå àâòîáóñè, âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg.
Ïëóâíàëè â ïîò õîðà èçëèâàò ãíåâà ñè âúðõó êîíòðîëüîðêèòå è øîôüîðèòå. Òå îò ñâîÿ ñòðàíà ñå îïðàâäàâàò, ÷å íÿìàò âèíà, ïðîñòî ÷àñò îò ãðàäñêèòå âîçèëà ñà íà ïðåêëîííà âúçðàñò.
"Òóê íå ñå òúðïè. Àêî íà íÿêîé ìó ïðèëîøåå êàêâî ùå ïðàâèòå?", ïîïèòà ðàçëþòåíà äàìà øîôüîð íà åäèí îò òåçè ñòàðè àâòîáóñè.
"Ùå âèêàì ëèíåéêà, êàêâî? È ùå ïðàâèì äèøàíå óñòà â óñòà äîêàòî äîéäàò äîêòîðèòå", îïèòà ñå äà ñå ïîøåãóâà âîäà÷úò, çà äà òóøèðà íàïðåæåíèåòî.
Êàêòî Varna24.bg âå÷å ñúîáùè òîçè ïðîáëåì å íà ïúò äà ñå ðåøè â íàé-ñêîðî âðåìå, êîãàòî ñå î÷àêâà Âàðíà äà ñå ñäîáèå ñ 15 íîâè ãðàäñêè àâòîáóñà.
Íà 30 þíè èçòè÷à ñðîêúò çà ïðîâåæäàíåòî íà òúðãà, óòî÷íè íåîòäàâíà çà ìåäèÿòà íè øåôúò íà Ãðàäñêè òðàíñïîðò Çëàòè Çëàòåâ.
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS