Фредерик Бегбеде пристига във Варна

© Като творец, който с лекота сменя роли на писател, сценарист и режисьор, порасналият бунтар на френската литература Фредерик Бегбеде ще изнесе лекция за писането, живота и любовта на 30 юни от 19:00 ч. в обновения Юнашки салон - Варна. Събитието е интегрална част от проекта "From Page to Stage", който предвижда триднeвен уъркшоп за писане за сцена и екран с лектори писателката Теодора Димова и режисьорите Явор Гърдев и Димитър Коцев - Шошо. От 2 юни са в продажба билети в магазин "На тъмно" на ул. "Стефан Стамболов", Варна. Вход свободен за ученици и пенсионери.



Това е първото гостуване на Фредерик Бегбеде във Варна - то се осъществява по покана на "From Page to Stage" (От страницата към сцената) и със съдействието на Варна 2017 и издателство "Колибри".



На 1 юли от 18.30 ч. авторът на култовите бестселъри "99 франка" и "Любовта трае три години" ще представи творчеството си пред многобройните си фенове в книжарница "Сиела" - ФКЦ в морската столица.