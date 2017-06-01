Àâòîáóñ ïîìåòå ìàéêà ñ äåòå íà ïåøåõîäíà ïúòåêà âúâ Âàðíà

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Íà 26.06. ò.ã., â ãð. Âàðíà, íà áóë. «Ñëèâíèöà», å âúçíèêíàëî ÏÒÏ. 57-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà àâòîáóñ «Èñóçî» Â.Ä. îò ãð. Èãíàòèåâî, ïî âðåìå íà äâèæåíèå, ïðåìèíàâà íà ÷åðâåí çàáðàíèòåëåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà è áëúñêà ìàéêà ñ äåòå, êîèòî ïðåñè÷àò íà ïåøåõîäíà ïúòåêà íà çàëåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðà.
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