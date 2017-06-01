Àâòîáóñ ïîìåòå ìàéêà ñ äåòå íà ïåøåõîäíà ïúòåêà âúâ Âàðíà

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 15:12 / 27.06.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðèïîìíÿìå, ÷å íåîòäàâíà òàêñèìåòðîâ øîôüîð åäâà íå óáè äåòå íà ïåøåõîäíà ïúòåêà âúâ "Âëàäèñëàâîâî".

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