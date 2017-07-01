Åäèí îò çàäúðæàíèòå â Àñåíîâãðàä ïðîïîâÿäâàë ðàäèêàëåí èñëÿì

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 10:02 / 02.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Áåç íèùî ãî çàäúðæàõà. Õè÷ âèíà íÿìà. Áîëåí å", îáÿñíè ïðåä êàìåðàòà íè òÿ.

Äîïðåäè äíè õîäæàòà ïðîïîâÿäâàë â êúùà, êîÿòî å òðóäíî îòêðèâàåìà è îòâúí ïî íèùî íå ëè÷è, ÷å å ìîëèòâåí äîì.

Ñïîðåä ïðèÿòåëèòå íà Òåôèê â ïîñëåäíèòå äíè îáà÷å óìèøëåíî ñå ïðîâîêèðà íàïðåæåíèå.

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