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Радарите за превишена скорост на 3 юли във Варна и областта
Източник: Varna24.bg 08:34 / 03.07.2017 Отпечатай Изпрати
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Служители на КАТ ще следят днес - 3 юли - понеделник и в нощта срещу вторникюли, за превишена скорост във Варна и областта. Ето и пълният списък с радарите:

07:50 - 08:50ч. Бизнес парк, бензиностанция Петрол - посока Варна

09:10 - 10:00 Аспарухов мост, Южен пътен възел

/вход/

11:00 - 11:40 кв. Аспарухово - до автомивка AMG, посока кв.Аспарухово

13:30 - 14:30 Бизнес парк, бензиностанция Петрол - посока Варна

14:00 - 14:40 Аспарухов мост, Южен пътен възел /вход/

15:50 - 16:30 кв. Аспарухово, до автомивка AMG, посока кв.Аспарухово

19:50 - 21:20 бул. "Вл. Варненчик" - срещу ЛИДЛ

21:40 - 23:10 бул. "Вл. Варненчик" - КПП Комитово ханче

23:40 - 01:00 бул. "Цар Освободител" - жк. "Победа" срещу бл.7

01:30 - 02:10 бул. "Цар Освободител" - бензиностанция Кавагаз

Извън Варна:

09:30 - 11:00 АМ "Хемус"2 - п.в. Слънчево

10.00 - 11.00 АМ "Хемус" ,пътен възел Ветрино, посока Шумен

11:30 - 13:00 АМ "Хемус" - к.м. 415

17.00 - 18.00 АМ "Хемус", пътен възел Ветрино, посока Варна

 









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