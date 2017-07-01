Радарите за превишена скорост на 3 юли във Варна и областта

© Varna24.bg Служители на КАТ ще следят днес - 3 юли - понеделник и в нощта срещу вторникюли, за превишена скорост във Варна и областта. Ето и пълният списък с радарите: 07:50 - 08:50ч. Бизнес парк, бензиностанция Петрол - посока Варна



09:10 - 10:00 Аспарухов мост, Южен пътен възел



/вход/



11:00 - 11:40 кв. Аспарухово - до автомивка AMG, посока кв.Аспарухово



13:30 - 14:30 Бизнес парк, бензиностанция Петрол - посока Варна



14:00 - 14:40 Аспарухов мост, Южен пътен възел /вход/



15:50 - 16:30 кв. Аспарухово, до автомивка AMG, посока кв.Аспарухово



19:50 - 21:20 бул. "Вл. Варненчик" - срещу ЛИДЛ



21:40 - 23:10 бул. "Вл. Варненчик" - КПП Комитово ханче



23:40 - 01:00 бул. "Цар Освободител" - жк. "Победа" срещу бл.7



01:30 - 02:10 бул. "Цар Освободител" - бензиностанция Кавагаз



Извън Варна:



09:30 - 11:00 АМ "Хемус"2 - п.в. Слънчево



10.00 - 11.00 АМ "Хемус" ,пътен възел Ветрино, посока Шумен



11:30 - 13:00 АМ "Хемус" - к.м. 415



17.00 - 18.00 АМ "Хемус", пътен възел Ветрино, посока Варна



