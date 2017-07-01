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20 ëâ. ãëîáà çà ðîäèòåë, êîéòî íå ïðåäñòàâè êàðòà çà äåòå äî 7 ã. â àâòîáóñà
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 09:16 / 03.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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20 ëâ. ãëîáà ùå òðÿáâà äà ïëàòÿò ðîäèòåëèòå, êîèòî ñå âîçÿò â àâòîáóñà ñ äåòå äî 7 ãîäèíè, àêî íå ïðåäñòàâÿò íà êîíòðîëüîðêàòà ñïåöèàëíà êàðòà çà ìàë÷óãàíà. Çàïîâåä çà ñàíêöèèòå å èçäàäåíà îò ôèðìà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" âúâ Âàðíà îò 1 þëè, íàó÷è Varna24.bg.

Èçèñêâàíåòî çà íàëè÷èåòî íà ïîäîáíà êàðòà, êîÿòî å áåçïëàòíà, å ïî÷òè îò òðè ãîäèíè, íî åäâà ñåãà ñå âúâåæäàò ïî-ñåðèîçíè ñàíêöèè.

Àêî ðîäèòåëÿò, íàñòîéíèêúò èëè ïðèäðóæèòåëÿò íå ïðåäñòàâÿò êàðòàòà è îòêàæàò äà çàïëàòÿò ãëîáàòà, íà ìÿñòî â àâòîáóñà ùå áúäå âèêàíà ïîëèöèÿ ÷ðåç ñèãíàë íà òåë. 112. 

"Äíåñ 90% îò ðîäèòåëèòå, êîèòî ïúòóâàõà â àâòîáóñà ñ äåöà ïîä 7 ãîäèíè íÿìàõà ïîäîáíà êàðòà. Íÿêîè çàÿâÿâàõà, ÷å èìàò èçäàäåíà òàêàâà, íî ñà òðúãíàëè çà ïëàæ è íå íîñÿò äîêóìåíòè, â òîâà ÷èñëî è êàðòàòà. Çà ìåí ãëîáàòà, àêî âëåçå êîíòðîëà, å 10 ëâ. Äíåñ ñàìî òðÿáâàøå äà ïëàòÿ îò äæîáà ñè îêîëî 200 ëâ. îò ñàíêöèè çàðàäè òîâà, ÷å ðîäèòåëèòå ñà ïîäõîäèëè íåõàéíî è íå ñà èçâàäèëè òåçè êàðòè çà äåöàòà ñè", êîìåíòèðà êîíòðîëüîðêàòà ïî ëèíèÿ ¹20 â íåäåëÿ. 

Íå âåäíúæ îò ôèðìà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" ïîñòàâÿõà êðàéíè ñðîêîâå çà ðîäèòåëèòå äà èçäàäàò êàðòè çà äåöàòà ñè, êîèòî ñëóæàò è êàòî çàñòðàõîâêà, â ñëó÷àé íà çëîïîëóêà â ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî. Âúïðåêè òîâà ìíîãî ðîäèòåëè íå ñà íàÿñíî ñ èçèñêâàíåòî. 

Îñâåí òîâà äî ìîìåíòà â íèòî åäèí àâòîáóñ íà ôèðìà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" íå å ïîñòàâåíà òàáåëà, êîÿòî äà èíôîðìèðà ðîäèòåëèòå çà òîâà èçèñêâàíå, à êîíòðîëüîðèòå, èçèñêâàùè êàðòèòå, áÿõà èçêëþ÷åíèå.  

Êàêòî Varna24.bg âå÷å ñúîáùè êàðòè ñå èçäàâàò ñðåùó àêò çà ðàæäàíå è ëè÷íà êàðòà íà ðîäèòåë â óïðàâëåíèåòî íà Ãðàäñêè òðàíñïîðò è îò ïóíêòà äî ó÷èëèùå "Äèì÷î Äåáåëÿíîâ" âúâ Âàðíà.

Îòïàäà èçèñêâàíåòî êàðòèòå äà ñà ñúñ ñíèìêà íà äåòåòî, çà äà íå áúäàò èçëèøíî íàòîâàðâàíè îòêúì ðàçõîä íà âðåìå è ñðåäñòâà ðîäèòåëèòå.









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