ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
|20 ëâ. ãëîáà çà ðîäèòåë, êîéòî íå ïðåäñòàâè êàðòà çà äåòå äî 7 ã. â àâòîáóñà
Èçèñêâàíåòî çà íàëè÷èåòî íà ïîäîáíà êàðòà, êîÿòî å áåçïëàòíà, å ïî÷òè îò òðè ãîäèíè, íî åäâà ñåãà ñå âúâåæäàò ïî-ñåðèîçíè ñàíêöèè.
Àêî ðîäèòåëÿò, íàñòîéíèêúò èëè ïðèäðóæèòåëÿò íå ïðåäñòàâÿò êàðòàòà è îòêàæàò äà çàïëàòÿò ãëîáàòà, íà ìÿñòî â àâòîáóñà ùå áúäå âèêàíà ïîëèöèÿ ÷ðåç ñèãíàë íà òåë. 112.
"Äíåñ 90% îò ðîäèòåëèòå, êîèòî ïúòóâàõà â àâòîáóñà ñ äåöà ïîä 7 ãîäèíè íÿìàõà ïîäîáíà êàðòà. Íÿêîè çàÿâÿâàõà, ÷å èìàò èçäàäåíà òàêàâà, íî ñà òðúãíàëè çà ïëàæ è íå íîñÿò äîêóìåíòè, â òîâà ÷èñëî è êàðòàòà. Çà ìåí ãëîáàòà, àêî âëåçå êîíòðîëà, å 10 ëâ. Äíåñ ñàìî òðÿáâàøå äà ïëàòÿ îò äæîáà ñè îêîëî 200 ëâ. îò ñàíêöèè çàðàäè òîâà, ÷å ðîäèòåëèòå ñà ïîäõîäèëè íåõàéíî è íå ñà èçâàäèëè òåçè êàðòè çà äåöàòà ñè", êîìåíòèðà êîíòðîëüîðêàòà ïî ëèíèÿ ¹20 â íåäåëÿ.
Íå âåäíúæ îò ôèðìà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" ïîñòàâÿõà êðàéíè ñðîêîâå çà ðîäèòåëèòå äà èçäàäàò êàðòè çà äåöàòà ñè, êîèòî ñëóæàò è êàòî çàñòðàõîâêà, â ñëó÷àé íà çëîïîëóêà â ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî. Âúïðåêè òîâà ìíîãî ðîäèòåëè íå ñà íàÿñíî ñ èçèñêâàíåòî.
Îñâåí òîâà äî ìîìåíòà â íèòî åäèí àâòîáóñ íà ôèðìà "Ãðàäñêè òðàíñïîðò" íå å ïîñòàâåíà òàáåëà, êîÿòî äà èíôîðìèðà ðîäèòåëèòå çà òîâà èçèñêâàíå, à êîíòðîëüîðèòå, èçèñêâàùè êàðòèòå, áÿõà èçêëþ÷åíèå.
Êàêòî Varna24.bg âå÷å ñúîáùè êàðòè ñå èçäàâàò ñðåùó àêò çà ðàæäàíå è ëè÷íà êàðòà íà ðîäèòåë â óïðàâëåíèåòî íà Ãðàäñêè òðàíñïîðò è îò ïóíêòà äî ó÷èëèùå "Äèì÷î Äåáåëÿíîâ" âúâ Âàðíà.
Îòïàäà èçèñêâàíåòî êàðòèòå äà ñà ñúñ ñíèìêà íà äåòåòî, çà äà íå áúäàò èçëèøíî íàòîâàðâàíè îòêúì ðàçõîä íà âðåìå è ñðåäñòâà ðîäèòåëèòå.
Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 13 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 19 ìèí.
0
ïðåäè 34 ìèí.
0
ïðåäè 41 ìèí.
0
ïðåäè 42 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 5 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 14 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 22 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS