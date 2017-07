Днес откриват кинофестивала "Карантината" на плажа в "Аспарухово"

© В пет фестивални вечери зрителите ще видят 59 късометражни филма от 28 държави в жанровете игрален, документален, анимация,експериментално кино. Селекцията е направена сред повече от 3500 филма от 118 страни. За поредна година "Карантината" дава път на млади кинотворци от цял свят и много от авторите ще направят своя дебют на фестивалната сцена във Варна. Тази година ще бъдат показани филми от Сенегал, Филипините, Австрия, Швейцария, Иран, Ирак, Панама, както и кинопродукции от традиционно силно представените държави Испания, Франция, Германия и Италия. В програмата са и два български филма.

Международният кинофестивал "Карантината" вече е част от интернационалната фестивална общност Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) и е носител на EFFE Label 2017-2018, който се присъжда на фестивали, придържащи се към високо художествено качество и имат значително влияние на местно, национално и международно ниво. Коментарът на международното жури при присъждането на EFFE Label бе: "Изключителна кандидатура и представяне на Международен кинофестивал "Карантината" - идеален пример за интегриране на социална кауза, много професионално артистично събитие."



Откриването на фестивала е на 4 юли (вторник) от 21 часа с документалния филм "Living the Sea" от Филипините. И тази година организаторите от Школа Дедал ще спазят традицията и ще поставят началото на фестивалните вечери с филм на екологична и рибарска тематика.



Георги Кръстев, директор на фестивала: "Преди 3 години международният кинофестивал "Карантината" беше създаден с мисията да опази рибарското селище в Аспарухово такова, каквото е и да го превърне в сцена за култура и изкуство. За трета поредна година фестивалната програма започва с филм, който разказва за сходно място със сходни проблеми - рибарско селище във Филипините е на път да бъде застроено, а местните рибари продължават да се борят за техните права. Авторите на филма са четирима студенти и това е техният първи досег със света на киното. Един от създателите му лично ще представи филма във Варна".



България ще бъде представена с два филма. Първият - "Отключи сцената" е документална копродукция на България, Германия и САЩ, реж. Дейвид Ростън (David Roston), сценарий Дейвид Ростън, Наско Атанасов. Представянето на "Карантината" ще бъде световната премиера на филма. Той е за историята на Наско, който оставя родината си, за да учи в театрален университет в САЩ. Точно преди дипломирането си, навръщане в България, младият актьор се натъква на зашеметяващо откритие в селото на баба си и дядо си - най-красивата сцена, която Наско някога е виждал, се намира в развалини зад заключена врата в местния читалищен център. Наско организира международен екип от доброволци и набира средства, за да вдъхне живот в изоставеното пространство и сред застаряващата общност на селото.



Второто българско заглавие е игралният "СМС до мама" на режисьора Калоян Патерков. В главните роли ще видим Марин Янев и Меглена Караламбова като Никола и Иванка - двама стари и самотни съседи, които живеят в малко, тихо и почти изоставено село. Тяхната ежедневие се променя, след като Иванка получава текстово съобщение от дъщеря си, което ги предизвиква да направят нещо, което не са правили отдавна.

Сред интригуващите заглавия са също австралийският "Whoever Was Using This Bed", реж. Andrew Kotatko, в главните роли са Жан Марк Бар Jean-Marc Barr (играе главната роля в "Безкрайна синева" на Люк Бесон, както и участва в няколко филма на датския режисьор Ларс фон Триер "Догвил", "Мандерлей", "Таньорка в мрака" и др.) и Рада Митчел (Radha Mitchell), снимала се в "Мъж по прицел" на Тони Скот. Филмът е по разказ на американския писател Реймънд Карвър.

С голям интерес се очакват също документалният "Born of Stone" (Италия) за забележителния италиански артист и скулптур Pinuccio Sciola - неговите произведения се явяват като основна атракция в областта Сардиния, както и американската игрална продукция "Swimming in the desert", с участието на Тони Плана (Tony Plana).



В съпътстващата програма ще има 2 дневни блока от 16 и 17.30 часа на 8 юли (събота) в Школа Дедал, като на вниманието на зрителите ще бъдат предложени късометражни филми с по-експериментален характер. По традиция ще има осигурен безплатен транспорт до сцената на фестивала в Аспарухово и обратно Варна след края на прожекциите. Всички филми са с български субтитри, а входът е свободен.

Награждаването на отличените филми във фестивала ще бъде на 8 юли. Сред отличията за участниците и лауреатите на Карантината 2017 е и безплатен абонамент за iPitch.tv - една от най-новите онлайн платформи във филмовата и телевизионната индустрия, която дава директна връзка между създателите и купувачине на оригинални проекти за кино, телевизия и уеб медии. Платформата работи с някои от най-големите компании в света на киното като Discovery Studios, Sony Pictures Entertainment Television, New Line Cinema, Warner Brothers и младите творци ще имат възможност да представят своите нови проекти директно пред тях.