Първият българин, отличен с награда на японската асоциация по психиатрия и неврология, е лекар от Варна

© В периода 22-25 юни 2017 г. в град Нагоя, Япония, се проведе конференцията на Японската асоциация по психиатрия и неврология (Japanese Society of Psychiatry and Neurology - JSPN). Д-р Светлин Върбанов, асистент по съдебна психиатрия към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна и лекар в Първа психиатрична клиника към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна, бе отличен с престижната награда на японската асоциация - JSPN Fellowship Award. Той е първият българин, носител на това отличие.



Наградата е учредена през 2006 година и оттогава се връчва ежегодно на изявени млади учени в областта на психиатрията от цял свят.



На форума, в който взеха участие над 7000 психиатри и психолози от Япония и света, д-р Върбанов изнесе доклад на тема Social Attitudes to Suicide and New Perspectives in Prevention, включващ и резултати от собствено проучване.