Вече са ясни всички изпълнители на грандиозното шоу на MTV във Варна

BEBE REXHA официално е потвърдена като един от хедлайнърите на MTV Presents Varna Beach BEBE REXHA официално е потвърдена като един от хедлайнърите на MTV Presents Varna Beach на 15 юли. Родом от Ню Йорк, BEBE REXHA е наелектризиращ изпълнител на живо, който ще развълнува българската публика на Варненския плаж.



Големите й международни хитове, като I Got You, In The Name of Love, No Broken Hearts, Me Myself and I и The Way I Are, постигат огромен успех по целия свят. Общите проекти на BEBE с артисти като Nicki Minaj, Martin Garrix, Lil Wayne и G-Eazy я позиционират като един от най-модерните, вълнуващи, водещи международни поп изпълнители.



BEBE REXHA сподели "Развълнувана съм от възможността да изпълня своите песни на живо за първи път в България. Очаквам с нетърпение да видя почитателите си във Варна! Знам, че имам много специални фенове в България и можем да бъдем част от това невероятно MTV събитие заедно."



Това е първата изява на BEBE REXHA в България. Късметлиите в публиката могат да очакват шоу на живо от световна класа на една от най-големите сцени, изграждани в България по време на MTV Presents Varna Beach.



Списъкът с всички международни изпълнители на MTV Presents Varna Beach вече е потвърден:



BEBE REXHA

STEVE AOKI

JONAS BLUE

REDFOO

TINIE TEMPAH

GORGON CITY

R3WIRE & VARSKI

SUPERHERO DJs



Видео с всички изпълнители можете да намерите като проследите линка: https://youtu.be/8ZFlg3Ngg-M



От днес също е потвърдено, че поп сензацията DARA, чиито отличителен глас и забележителна индивидуалност я превърнаха в любимка на публиката, откакто стъпи на българската музикална сцена; и Кристиан Костов, който доведе България до безпрецедентното второ място на Евровизия тази година, ще се присъединят към Pavell & Venci Venc' и Поли Генова, като подкрепящи чуждестранните изпълнители. MTV Presents Varna Beach е невероятна възможност за талантите от страната да достигнат до международна публика и да покажат най-доброто от българската поп сцена.



"Това е отлична възможност за мен и нямам търпение да изляза със своите танцьори на тази огромна сцена в родния си град!", сподели DARA и добави: "Много съм развълнувана да се срещна с публиката и с международните звезди, с които имам удоволствието да деля една сцена на това значимо събитие!"



Пълният списък с български изпълнители:

ПОЛИ ГЕНОВА

DARA

КРИСТИАН КОСТОВ

PAVELL & VENCI VENC'



Невероятното шоу на живо ще се проведе на 15 юли на плажа на Варна. Музикалния фестивал ще продължи близо дванайсет часа от обяд до полунощ.



Сцената на MTV Presents Varna Beach е една от най-големите изграждани някога в България.



Настояща цена на билета след 1 юли 79 лева (40 евро)

Цена на билет след 7 юли 88 лева (45 евро)



Деца до 5 години могат да влизат безплатно. Децата над 5 години трябва да имат закупен билет. Деца под 14 години трябва да са придружени от възрастен. Един възрастен може да придружава максимум три деца.



За DARA

След края на сезон 4 на X Factor Bulgaria DARA стана част от лейбъла Virginia Records и бързо се превърна в една от най-популярните млади звезди на българската сцена. Нейните хитове, с над 21 милиона гледания в YouTube, включват "К'во не чу", номер 1 в официалната годишна класация за най-излъчваната българска музика за 2016 г., "Родена такава", също един от най-популярните хитове тази година, и ще бъдат изпълнени на сцената на MTV Presents Varna Beach.



За КРИСТИАН КОСТОВ

Само месец след неговия огромен успех на Евровизия, където изстреля България до второ място с песента "Beautiful Mess", Кристиан Костов беше награден на Годишните музикални награди на БГ радио в категориите "Посланик", "Дебют на годината", "Най-добро мъжко представяне" и "Най-добра песен" за "Вдигам Level" на Pavell & Venci Venc', в която той участва и която беше номер 1 в официалната еърплей класация за българска музика в продължение на 14 седмици. Дебютният му сингъл "Не си за мен" или английската му версия "You Got Me Girl" също са сред хитовете, които феновете му очакват да чуят на MTV Presents Varna Beach.



MTV е основният младежки развлекателен бранд в света. С глобален обхват, който достига до повече от половин милиард домакинства, MTV е културен дом на поколението Y, на музикални фенове и артисти, пионер в създаването на иновативно, печелещо награди съдържание за младите хора чрез телевизия, онлайн и мобилно съдържание. Извън Съединените щати, MTV е част от Viacom International Media Networks, подразделение на Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), един от водещите световни създатели на програми и съдържание във всички медийни платформи.