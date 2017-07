Ученици от престижно музикално училище в Лондон на турне във Варна

На 10, 11, 14 и 16 юли, повече от 60 музиканти - ученици и преподаватели от Лондон, ще представят разнообразни концертни програми в София и Варна. С над 420-годишна история и традиции, училището е създадено през далечната 1596 г. от Джон Уитгифт - последният Архиепископ на Кралица Елизабет I.

На 10 юли от 19.00 ч. в зала "България" - Симфоничният оркестър, хорът и Формацията "Уитгифт Акапела" на лондонското училище ще представят програма: Дж. Верди - "Силата на съдбата" увертюра; К. Сен-Санс - Концерт за цигулка No. 3; Ф. Шуберт - Меса No. 2 в Сол мажор; Ж. Сибелиус- Концерт за цигулка в Ре минор. Лондончани ще свирят заедно с орекстърът на Софийска филхармония и официално ще закрият фестивалът "Софийски музикални седмици".





На 11 юли младите таланти ще имат специален самостоятелен концерт на открито на специално място - в Царският дворец "Врана" от 19.00 ч. Пред отбрана публика ще прозвучат: Е. Елгар - Утринна песен; Ж. Бизе - Песента на Тореадора; Т. Талис - Why Fum'th In Sight; П. Филипс - Bow Down Thine Ear; Й. С. Бах - Концерт в До минор за обой и цигулка; А. Марчело - Концерт за виолончело в Ре минор: 2. Adajio; Р. Вон Уилямс - част от "Песни за Елизабет", Пиеса за миримба; А. Вивалди - ‘"Хармонично вдъхновение", концерт за 4 цигулки: 1. Allegro; Х. Пърсел - Рондо от Абделазар.



На 14 юли лятното турне ще продължи с концерт в Курортен комплекс "Камчия" край Варна.

На 16 юли във Варна музикантите от "Уитгифт" ще гостуват на "Варненско лято" с концерт в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" от 19.00 ч. В програмата: Е. Елгар - Утринна песен; Ж. Бизе - Песента на Тореадора; А. Вивалди - ‘Хармонично вдъхновение' Концерт за 4 цигулки: 1. Allegro; К. Сен- Санс - Концерт за цигулка No. 3: 1. Allegro Non Troppo; Ф. Менделсон - Пиано Трио номер 1; Шуберт - Меса No. 2 в Сол мажор; А. Марчело - Концерт за виолончело в Ре минор: 2. Адажио, Пиеса за миримба; Х. Пърсел - Рондо от Абделазар.



Лятното турне в България на Симфоничния оркестър, Хора и Формацията "Уитгифт Акапела" на Лондонското училище "Уитгифт" включва няколко ключови концерта. Солисти в тях ще са лауреати на международни награди и талантливи млади музиканти, спечелили стипендии, за да учат в консерватория, сред които двама българи. Сред гостите от Лондон ще бъде известният български цигулар Иво Станков, който е и преподавател в престижното училище в музикален департамент и създател на Лондонският фестивал на българската култура.



"По време на престоя си в България ще изпълним изключително многообразен репертоар, който ще включва виртуозни солови произведения, камерни и симфонични творби за оркестър, хорови шедьоври и вълнуваща класическа духова музика" - споделя вълнението си Розана Уитфилд, музикален директор на "Уитгифт". "Не за първи път ще гостуваме в България и нямаме търпение да се срещнем с прекрасната българска публика" - добавя тя.



Училището е основано през 1596 година в Лондон от Джон Уитгифт, последния Архиепископ на Кентърбъри по времето на кралица Елизабет I и е най-старата образователна институция в Кройдън. Настоящият му директор, доктор Кристофър Барнет е двадесет и шестият директор в историята му.

В допълнение към отличното музикално образование, училището е прочуто и с просторните си сгради, вдъхновяващи методи на преподаване и впечатляващи постижения в областта на академичните науки, театралното изкуство и спорта.



"Уитгифт" има традиции да изгражда, възпитава и развива млади музиканти на всяко равнище. Екипът му издирва талатливи деца музиканти, като всяка година училището дава една пълна стипендия за обучение. Техен партньор е Кралският филхармоничен оркестър, което гарантира възможности на напредналите ученици да участват редовно в обучения по камерна музика и в концерти в най-прочутите концертни зали в Лондон.