Mеждународна лицензирана изложба на котки в "Албена"

© На 8-и и 9 юли 2017г. в Културния център в к.к. Албена, съюзът на Фелинолозите в България ще проведе "XX и XXI Mеждународна лицензирана изложба на котки". Регистрираните котки до момента са 80, като част от тях идват от чужбина - Русия, Украйна, Румъния, Гърция, Сърбия и Турция. Организацията е единствената в България, която признава титли, получени от други световни фелиноложки клубове. Официалното откриване ще бъде на 8-ми юли в 13:00 ч.



През двата дни на изложбата, котките ще бъдат оценявани от съдии в следния състав:

Дячук Татьяна (Украина) - all bread - всички категории

Бирякова Тамара (Украина) - all bread - всички категории

Алина Ингор (България) - късокосмести и сиамо - ориентални котки



В предстоящата изложба могат да вземат участие дори и собственици на домашни любимци, които не притежават сертификати за родословие. Пред тях се открива уникалния шанс да получат експериментално родословие, в което котката, която притежават ще бъде вписана като първо поколение. Това може да се случи единствено след като експертите преценят, дали домашният любимец притежава присъщите характеристики на своята порода.



На всички изложби на WCF, освен традиционните награди, така също се провеждат WCF- рингове: Ринг за възрастни котки, Ринг за кастрирани котки и Ринг за малки котенца (от 10 седмична до 10 месечна възраст). Всички котки, присъстващи на изложбата, могат да участват в WCF - ринг. Те се оценяват заедно по време на ринга, независимо от тяхната порода, цвят, клас и пол, като съдията награждава от 1 до 10 място.



В края на деня на всяка изложба се провежда Best in Show. Това е ревю на котките, които са били избрани предварително през деня от съдиите. Те имат да се състезават по нататък в Best in Show. Победителите получават купи и награди от спонсорите на събитието.



На 9-ти юли от 18:00 часа ще бъде връчена наградата "Купа на Балканите".