Ðîìè ñìàçàëè îò áîé 18-ãîäèøíîòî ìîì÷å îò Áÿëà çàðàäè öèãàðà

18-ãîäèøåí ìëàäåæ îò ðóñåíñêèÿ ãðàä Áÿëà å â êîìà ñëåä ïîáîé îò ðîìè ïðåä ìåñòíà äèñêîòåêà.
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Èíöèäåíòúò ñòàíàë â ñúáîòà â ðàííèòå ÷àñîâå. 18-ãîäèøíèÿò Àëåêñàíäúð ñå å ïðèáèðàë ñ ïðèÿòåëè îò äèñêîòåêà, êîãàòî ñà áèëè ïðåñðåùíàòè îò ãðóïà îò 12 ðîìè, ñúîáùàâà ÁÃÍÅÑ. Åäèíèÿò îò òÿõ ïîèñêàë öèãàðà, íî òúé êàòî ìîì÷åòî íÿìàëî â ñåáå ñè, îòêàçàëî äà äàäå. Ïîñëåäâàë ñêàíäàë, êîéòî ïðåðàñíàë â ïîáîé.
Åäèíèÿò îò ðîìèòå óäàðèë Àëåêñàíäúð â ãëàâàòà ñ áóòèëêà îò óèñêè, ïðè êîåòî ìëàäåæúò ïàäíàë íà çåìÿòà îêúðâàâåí. Ðîìèòå ñå ðàçáÿãàëè, à êîìïàíèÿòà èçâèêàëà ïîìîù.
Ìëàäåæúò å îòêàðàí ñ ëèíåéêà â áîëíèöàòà â Ðóñå, êúäåòî å íàñòàíåí â èíòåíçèâíîòî îòäåëåíèå â êîìà, ñ îïàñíîñò çà æèâîòà. Îò áîëíèöàòà â Ðóñå ñúîáùèõà, ÷å ìîì÷åòî ïðîäúëæàâà äà å íåêîíòàêòíî, ñ ìíîãî òåæêà ÷åðåïíî-ìîçú÷íà òðàâìà è ìíîæåñòâî êðúâîèçëèâè â ìîçúêà.
Ïîëèöèÿòà å çàäúðæàëà 32-ãîäèøíèÿ ðîì, íàíåñúë óäàðà ñ áóòèëêà. Òîé å èìàë êðèìèíàëíè ïðîÿâè êàòî íåïúëíîëåòåí. Çàïî÷íàëî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 129 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - çà íàíàñÿíå íà ñðåäíà òåëåñíà ïîâðåäà.
Çàðàäè èíöèäåíòà æèòåëèòå íà Áÿëà ãîòâÿò ìèðåí ïðîòåñò òàçè âå÷åð. Ïðîòåñòúò ñå îðãàíèçèðà â ñîöèàëíèòå ìðåæè è ùå çàïî÷íå â 18 ÷àñà â öåíòúðà íà ãðàäà.