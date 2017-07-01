Ðîìè ñìàçàëè îò áîé 18-ãîäèøíîòî ìîì÷å îò Áÿëà çàðàäè öèãàðà

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:00 / 09.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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18-ãîäèøåí ìëàäåæ îò ðóñåíñêèÿ ãðàä Áÿëà å â êîìà ñëåä ïîáîé îò ðîìè ïðåä ìåñòíà äèñêîòåêà.

Èíöèäåíòúò ñòàíàë â ñúáîòà â ðàííèòå ÷àñîâå. 18-ãîäèøíèÿò Àëåêñàíäúð ñå å ïðèáèðàë ñ ïðèÿòåëè îò äèñêîòåêà, êîãàòî ñà áèëè ïðåñðåùíàòè îò ãðóïà îò 12 ðîìè, ñúîáùàâà ÁÃÍÅÑ. Åäèíèÿò îò òÿõ ïîèñêàë öèãàðà, íî òúé êàòî ìîì÷åòî íÿìàëî â ñåáå ñè, îòêàçàëî äà äàäå. Ïîñëåäâàë ñêàíäàë, êîéòî ïðåðàñíàë â ïîáîé.

Åäèíèÿò îò ðîìèòå óäàðèë Àëåêñàíäúð â ãëàâàòà ñ áóòèëêà îò óèñêè, ïðè êîåòî ìëàäåæúò ïàäíàë íà çåìÿòà îêúðâàâåí. Ðîìèòå ñå ðàçáÿãàëè, à êîìïàíèÿòà èçâèêàëà ïîìîù.

Ìëàäåæúò å îòêàðàí ñ ëèíåéêà â áîëíèöàòà â Ðóñå, êúäåòî å íàñòàíåí â èíòåíçèâíîòî îòäåëåíèå â êîìà, ñ îïàñíîñò çà æèâîòà. Îò áîëíèöàòà â Ðóñå ñúîáùèõà, ÷å ìîì÷åòî ïðîäúëæàâà äà å íåêîíòàêòíî, ñ ìíîãî òåæêà ÷åðåïíî-ìîçú÷íà òðàâìà è ìíîæåñòâî êðúâîèçëèâè â ìîçúêà.

Ïîëèöèÿòà å çàäúðæàëà 32-ãîäèøíèÿ ðîì, íàíåñúë óäàðà ñ áóòèëêà. Òîé å èìàë êðèìèíàëíè ïðîÿâè êàòî íåïúëíîëåòåí. Çàïî÷íàëî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 129 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - çà íàíàñÿíå íà ñðåäíà òåëåñíà ïîâðåäà.

Çàðàäè èíöèäåíòà æèòåëèòå íà Áÿëà ãîòâÿò ìèðåí ïðîòåñò òàçè âå÷åð. Ïðîòåñòúò ñå îðãàíèçèðà â ñîöèàëíèòå ìðåæè è ùå çàïî÷íå â 18 ÷àñà â öåíòúðà íà ãðàäà.









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"â êîìà, ñ îïàñíîñò çà æèâîòà" - "Çàïî÷íàëî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 129 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - çà íàíàñÿíå íà ñðåäíà òåëåñíà ïîâðåäà." E nema takava durjava
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