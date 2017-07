Небесният ресторант от 28 юли във Варна!

© Концепцията "Dinner in the sky" пристига на 28 юли директно от сърцето на Европа във Варна, съобщиха за Varna24.bg стопаните на уникалния въздушен ресторант, който се счита за топ глезотията на лято 2017 в морската столица.

Малцина от местните и гостите на града ще имат възможност да се насладят на петстепенно меню със селектирани напитки или мискологични коктейли съчетани с гастроспециалитети.

Очаква се зад работния плот на небесния ресторант да застанат и гост кулинари добре познати от телевизионния екран.

От екипът на "Dinner in the sky" споделиха, че можем да очакваме и други изненади през периода на събитието.



Платформата ще се издига пет пъти дневно до 50 метра височина от четвъртък до неделя включително. А цените за преживяванията в небето ще бъдат 99,00лв. за коктейл и 199,00 лв. за вечеря. Резервациите вече са в продажба на сайта на събитието www.dinnerinthesky.bg .

Комплексът на "Dinner in the sky" ще заблести съвсем скоро на пристанище Варна. Той ще разполага с над 150 кв.м. площ обзаведена и аранжирана с дизайнерски италиански мебели и аксесоари. По този начин Dinner in the sky дава възможност за провеждане и на корпоративни и частни събития не само в небето. Организаторите споделиха с нас , че вече има интерес и от местни компании , които обмислят да се реализират събития за свои клиенти.