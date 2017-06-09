Ïóñíàõà áðóòàëíèÿ øâåä Ðàëô ïîä äîìàøåí àðåñò

Îêðúæåí ñúä - Áóðãàñ îòìåíè îïðåäåëåíèå, ïîñòàíîâåíî îò Ðàéîíåí ñúä - Íåñåáúð íà 06.07.2017 ã. çà âçåìàíå íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà" ñïðÿìî øâåäñêèÿ ãðàæäàíèí Ðàëô Ñ. è èçìåíè ìÿðêàòà ìó â "äîìàøåí àðåñò".
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Ïðîèçâîäñòâîòî å ïî ÷ë. 256, àë. 4, âð. ÷ë. 341 îò ÍÏÊ, êîåòî ðåãëàìåíòèðà, ÷å ïî èñêàíèÿ îòíîñíî ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "Çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà", ïúðâîèíñòàíöèîííèÿò ñúä ðàçãëåæäà äåëîòî â îòêðèòî çàñåäàíèå, íî îïðåäåëåíèåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Ãëàâà 22 îò çàêîíà, à èìåííî:
×ë. 344 îò ÍÏÊ "Ñúäúò, êîéòî å ïîñòàíîâèë îïðåäåëåíèåòî, ìîæå ñàì äà ãî îòìåíè èëè èçìåíè â çàêðèòî çàñåäàíèå. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñúäúò èçïðàùà íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ äåëîòî çàåäíî ñ ïîñòúïèëàòà ÷àñòíà æàëáà èëè ÷àñòåí ïðîòåñò."
×ë. 345, àë. 1 îò ÍÏÊ "Âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ðàçãëåæäà ÷àñòíàòà æàëáà è ÷àñòíèÿ ïðîòåñò â çàêðèòî çàñåäàíèå â ñåäåìäíåâåí ñðîê".
Âúçìîæíî å âúççèâíèÿò ñúñòàâ äà ðåøè äà ðàçãëåäà äåëîòî è â îòêðèòî ñúäåáíî çàñåäàíèå, ñ ó÷àñòèå íà ñòðàíèòå è òîãàâà ñðîêúò çà ðàçãëåæäàíå íà äåëîòî å íå ïîâå÷å îò ìåñåö. Òàçè âúçìîæíîñò ñå ïðèëàãà ïî èçêëþ÷åíèå, êîãàòî ñúäåáíèÿò ñúñòàâ å ïðåöåíèë, ÷å å íåîáõîäèìî äà ñå ñúáåðàò íîâè äîêàçàòåëñòâà, äà áúäå íàçíà÷åíà åêñïåðòèçà èëè íà âñÿêà öåíà äà ñå èçñëóøàò ïðèñúñòâåíî ñòðàíèòå.