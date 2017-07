Първото за страната обучение за фестивални мениджъри ще се проведе във Варна

© Във Варна, между 4-6 август, ще се проведе първото в България "Ателие за млади фестивални мениджъри". Събитието, което се организира от Българската фестивална асоциация, с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна ще се състои в рамките на набиращия все по-голяма популярност RADAR Festival Beyond Music. 25 участници от Варна и страната са вече избрани да се включат в тридневното обучение, имащо за цел да обогати знанията и уменията им във фестивалния мениджмънт и в крайна сметка, да предложат на българската публика все по-интересни и професионално организирани събития от културния календар.



"Млади" в заглавието на Ателието означава "млади във фестивалния бизнес". Участниците имат широк спектър на професионален бекграунд - от студенти по арт мениджмънт, млади мениджъри, работещи в независимия културен сектор, служители в общините, отговорни за организацията на фестивали, артисти, куратори, утвърждаващи свои иновативни международни фестивали. Всички те споделят амбицията да създадат, развият, утвърдят артистични фестивали на високо ниво." - споделя Мария Русева - изпълнителен директор на Българска фестивална асоциация.



Сред участниците, подали заявка за участие има не само директори на фестивали с широк мащаб като One Dance Week, ACT Фестивал за свободен театър, ДНК - пространствo за съвременен танц и пърформанс, SOFIA UNDERGROUND, но също и сътрудници и дори стажанти на по-нишови събития. Този формат обуславя обмяната на опит да се осъществява не само в посока лектори-участници, но и между самите млади професионалисти. За изненада на организаторите, макар събитието да няма такса участие, представители на нито един от другите знакови варненски фестивали не са проявили интерес към обучението.



Своята експертиза ще предадат 5-ма международно признати лектори, а всеки модул се състои от лекционна част и тренинг-сесии за практическо овладяване на придобитите знания. В първия ден участниците ще имат възможност да се запознаят с успешни примери за изграждане на професионални мрежи и платформи в България, да влязат в директен контакт с представител на туристическия сектор като възможна ниша на междусекторно партньорство и да открият възможности за разработване на нови публики. Вторият ден предлага опознаване и задълбочаване на инструментите на дигиталния маркетинг като необходимо средство за промотиране на фестивалния продукт и достъп до информация и публики. Третият модул е изцяло фокусиран върху развитието на публики.



Сред имената на лекторите можем да открием това на Саша Безуханова, която е международно признат мениджър със значим принос в развитието на ИТ индустрията в България. Тя е дългогодишен председател на борда на Джуниър Ачивмънт България, председател e на Бордовете на Европейския Център на жените в технологиите, Българския център на жените в технологиите, Българското училище за политика и Техническия Университет. Сред многобройните международни признания за приноса й за обществено развитие, през 2013 г. Саша е назована Дигитална жена на Европа, а през 2015 г. е избрана сред 100те лидери-новатори в класацията New Europe 100.



Друг интересен лектор ще бъде Стив Тейлър - природозащитник, специализиращ в развитието, спомагането и изпълнението на проекти по устойчивост. Известен с работата си с музикални фестивали, той е бил Мениджър по устойчивост към фестивала T in the Park по времето, когато се е състоял в Баладо, като е осигурявал спечелването на A Greener Festival Award всяка година.



Още един експерт със сериозен опит зад гърба си, който ще обучава младите фестивални мениджъри е доц. д-р Лидия Върбанова. Тя е международен консултант, преподавател и изследовател в областта на стратегиите, предприемачеството и управлението на изкуствата, културата и творческите индустрии. Работила в повече от 55 страни в Европа, Северна Америка и Азия, тя е автор на учебниците "International Entrepreneurship in the Arts" (2016) и "Strategic Management in the Arts (2012), издадени от Routledge.



Останалите участници и техните теми са Иван Димитров с лекция на тема Дигитален маркетинг и Ваня Овчарова, която ще запознае участниците с възможностите, които международните публики дават за развитието на локални фестивали.