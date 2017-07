Зрелищен концерт на филхармония "Пионер“ и оркестъра на ВМС в Летния театър

Изключително популярният младежки оркестър Филхармония "Пионер" ще излезе на легендарната зелена сцена на Летния театър с ефектна програма от творби на П. И. Чайковски, Г. Холст, Е. Григ, Г. Винтър, Ал. Райчев, В. Стоянов и Л. Денев - младши. Концертът е с участието на Представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България. Диригент е Любомир Денев-син, солист е Андрей Петков - валдхорна.

Меломаните със сигурност ще оценят рядкото, но винаги силно въздействащо изпълнение на мащабната Тържествена "Увертюра 1812" на Чайковски. Увертюрата е написана в чест на победата на Русия в Отечествената война през 1812 г. с идеята да бъде изпълнявана на открито или в големи зали с многоброен оркестър. Тя вълнува публиката с бляскави музикални ефекти, а финалът с армейски салюти прави концертните вечери незабравими за присъстващите.



Специален подарък за варненци и гостите на морския град в годината, когато Варна е Европейска младежка столица, концертът на 26.08. в Летния театър е с вход свободен.



Филхармония "Пионер" е един от първите младежки оркестри в света. Основан е през 1952 г. от големия български диригент проф. Влади Симеонов и има богата история. През годините преди 1989 концертира в Германия, Великобритания, Франция, Италия, САЩ, Мексико, Бразилия и др. След репетиция през 1979 г. печели признанието на американския диригент и композитор Ленард Бърнстейн, който пише "Това не е оркестър "Пионер", това е върхът на цивилизацията". Активната дейност на оркестъра продължава и днес. През 2009 г., под палката на маестро Борис Спасов, участва в Международен фестивал на младежки оркестри във Франция. От 2010 г. негов главен диригент е Любомир Денев - син. Той осъществява редица концерти с класическа и съвременна музика в България, Унгария, Турция, Гърция и Сърбия. Оркестърът включва 80 музиканти на възраст от 14 до 24 години, всеки от които свири с голяма страст, любов и отдаденост към музиката. Филхармония "Пионер" съществува благодарение на Националния дворец на децата с директор Татяна Досева и фондация "Проф. Влади Симеонов" с изпълнителен директор доц. д-р Александър Пешев. През 2016 г. оркестърът взе участие в най-престижния младежки фестивал в света - Young Euro Classic, Берлин.



Любомир Денев - син е роден през 1988 г., завършва "Оперно и симфонично дирижиране на ТКДФ" в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Негови преподаватели по дирижиране са проф. Пламен Джуров, Деян Павлов, по пиано - проф. Иван Дреников и по оркестрация - Александър Текелиев. Посещава майсторски класове по дирижиране на проф. Колин Метерс и Литовски държавен симфоничен оркестър, както и на Мартин Акервал и Симфоничен оркестър на Пазарджик. От 2010 г. е главен диригент на младежката Филхармония "Пионер". От 2012 г. е постоянен диригент на Sofia Session Orchestra, част от Four For Music LTD, където дирижира множество филмови партитури, както и съвременна музика за САЩ, Великобритания, Франция, Индия и др. Като гост диригент концертира с много оркестри в България, сред които са Софийска филхармония, Нов симфоничен оркестър, Симфониета - София, Симфониета - Враца, Видин и др. Като гост диригент на Русенската опера, Любомир Денев дирижира спектакли на "Любовен еликсир" от Гаетано Доницети и "Травиата" от Джузепе Верди. През 2012 г. е назначен за асистент и пианист на Рихард Тримборн в Софийската опера за постановката на "Залезът на боговете" от Рихард Вагнер. Денев има успешни турнета с български оркестри в Китай, Унгария, Сърбия, Гърция, Турция и България. Също така е диригент и един от основателите на Балкански младежки симфоничен оркестър, създаден в сътрудничество с Министерство на образованието на България, фондация "Проф. Влади Симеонов" и няколко от балканските училища по музика.



Авторски творби и оркестрации на Денев са изпълнявани в САЩ, Германия и в България. Любомир Денев е имал възможността да дирижира свои симфонични творби, сред които Концерт за ударни и симфоничен оркестър, саундтракът към "Знакът на българина", Оратория за Шангу, Танцов спектакъл "Шевицата" и др. Носител е на национални награди и отличия за композиция.