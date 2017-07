Нестандартен подход в "Албена" с пиано бар под звездите

© Ваканционно селище Албена организира за своите гости открит пиано бар концерт. Нестандартният подход ще зареди присъстващите с незабравими емоции и настроение. Концертът е напълно безплатен за всички гости на Албена. Той ще се проведе тази събота, 29 юли от 21:00 часа на откритата сцена до хотел "Добруджа". Част от изпълненията ще бъдат "Imagine", "Simply The Best", "Stand By Me" и "Hey Jude" в изпълнение на Михаела Ефтимова и Георги Шопов (вокали), и Нелко Коларов, който ще свири на пиано. Песните ще звучат под открито небе за гостите на Албена.



Познат и обичан пианист за любителите на пиано бар музиката Нелко Коларов е роден е през 1959 във Варна. През 1980 е приет в Държавната консерватория, а година по-късно става член на група Импулс. Композира повечето от хитовете на групата като "Есенни птици", "Сън" и "Ако ти си отидеш за миг". След като завършва консерваторията през 1985 става диригент във Варненската филхармония.

Дирижира и спектакли във Варненската опера. През 1990 основава група "Ескорт". В края на 90-те е диригент на симфоничният оркестър, записал рок-операта на Николо Коцев Nostradamus. През 2001 Коларов записва първият си солов албум - "Ден на гнева". От 2004 е пианист на група Брейзън Абът, а през 2007 създава група "Фобос".