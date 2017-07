Най-добрите планинарски филми гостуват на Варна

На 10 август в зала "Европа" на Фестивален и конгресен център-Варна, зрителите ще могат да се насладят на невероятни гледки и вдъхновяващи истории.

Очакваме ви за една незабравима августовска вечер!

ПРОГРАМА



20:00 - 21:10 Banff Film Festival World Tour



Iran: A Skier's Journey, 12', ски, Канада

Give me Five, 11', скачане с парашут, Франция

Fledglings, 26, парапланеризъм, комедия, САЩ

TightLoose (Tour Edit), 9', ски, САЩ

Metronomic (Tour Edit),5', слаклайн, комедия, Франция

Пауза, 30'

21:40 - 22:50 Banff Film Festival World Tour

The Accord, 19', сърф, комедия, Исландия

Ace and the Desert Dog, 9', хайкинг, хумор, САЩ

Trail to Kazbegi, 16', планинско колоездене, култура, САЩ

Poumaka, 15', катерене, САЩ

Max your Days, 4', приключенски, САЩ