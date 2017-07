Òîï ãëåçîòèÿòà íà ëÿòî 2017 îò äíåñ â íåáåòî íàä Âàðíà

© ƒнес ще бъде пуснат пилотно небесни€т ресторант на ћорска гара във ¬арна, съобщиха за Varna24.bg стопаните на уникалното съоръжение. онцепци€та "Dinner in the sky" пристига директно от сърцето на ≈вропа.



ћалцина от местните и гостите на града ще имат възможност да се наслад€т на петстепенно меню със селектирани напитки или мискологични коктейли съчетани с гастроспециалитети.



ќчаква се зад работни€ плот на небесни€ ресторант да застанат и гост кулинари добре познати от телевизионни€ екран.



ќт екипът на "Dinner in the sky" споделиха, че можем да очакваме и други изненади през периода на събитието.



ѕлатформата ще се издига пет пъти дневно до 50 метра височина от четвъртък до недел€ включително. ј цените за прежив€вани€та в небето ще бъдат 99,00лв. за коктейл и 199,00 лв. за вечер€. –езервациите вече са в продажба на сайта на събитието www.dinnerinthesky.bg.



омплексът на "Dinner in the sky" разполага с над 150 кв.м. площ обзаведена и аранжирана с дизайнерски италиански мебели и аксесоари. ѕо този начин Dinner in the sky дава възможност за провеждане и на корпоративни и частни събити€ не само в небето. ќрганизаторите споделиха с нас , че вече има интерес и от местни компании , които обмисл€т да се реализират събити€ за свои клиенти.



"¬ечер€ в небето" е кулинарен спектакъл, който ще се случи за първи път във ¬арна в периода 28 юли - 15 август 2017г. ѕрежив€ването е и любима атракци€ в Ѕрюксел, ѕариж, –им, Ћас ¬егас, ƒубай, ёј– и други градове в света.



Dinner in the sky е изжив€ване за всички сетива, а не просто обикновена вечер€ във въздуха.†



ƒоказателство за уникалността на услугата е фактът, че за десетте години от старта на вечерите във въздуха само 450 000 гости са имали възможност да се наслад€т на неверо€тни гледки, съпроводени със селектирани напитки и гастроспециалитети.



¬реметраенето на вс€ко хранене във въздуха ще бъде между 40 - 75 мин.



Ћокаци€та предоставена от порт ¬арна осигур€ва уникална 360 градусова гледка.†



— този проект ¬арна ще затвърди имиджа си на локаци€ за премиум прежив€вани€ за ценители.