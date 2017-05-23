Òîï ãëåçîòèÿòà íà ëÿòî 2017 îò äíåñ â íåáåòî íàä Âàðíà

Äíåñ ùå áúäå ïóñíàò ïèëîòíî íåáåñíèÿò ðåñòîðàíò íà Ìîðñêà ãàðà âúâ Âàðíà, ñúîáùèõà çà Varna24.bg ñòîïàíèòå íà óíèêàëíîòî ñúîðúæåíèå.
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Êîíöåïöèÿòà "Dinner in the sky" ïðèñòèãà äèðåêòíî îò ñúðöåòî íà Åâðîïà.
Ìàëöèíà îò ìåñòíèòå è ãîñòèòå íà ãðàäà ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ñå íàñëàäÿò íà ïåòñòåïåííî ìåíþ ñúñ ñåëåêòèðàíè íàïèòêè èëè ìèñêîëîãè÷íè êîêòåéëè ñú÷åòàíè ñ ãàñòðîñïåöèàëèòåòè.
Î÷àêâà ñå çàä ðàáîòíèÿ ïëîò íà íåáåñíèÿ ðåñòîðàíò äà çàñòàíàò è ãîñò êóëèíàðè äîáðå ïîçíàòè îò òåëåâèçèîííèÿ åêðàí.
Îò åêèïúò íà "Dinner in the sky" ñïîäåëèõà, ÷å ìîæåì äà î÷àêâàìå è äðóãè èçíåíàäè ïðåç ïåðèîäà íà ñúáèòèåòî.
Ïëàòôîðìàòà ùå ñå èçäèãà ïåò ïúòè äíåâíî äî 50 ìåòðà âèñî÷èíà îò ÷åòâúðòúê äî íåäåëÿ âêëþ÷èòåëíî. À öåíèòå çà ïðåæèâÿâàíèÿòà â íåáåòî ùå áúäàò 99,00ëâ. çà êîêòåéë è 199,00 ëâ. çà âå÷åðÿ. Ðåçåðâàöèèòå âå÷å ñà â ïðîäàæáà íà ñàéòà íà ñúáèòèåòî www.dinnerinthesky.bg.
Êîìïëåêñúò íà "Dinner in the sky" ðàçïîëàãà ñ íàä 150 êâ.ì. ïëîù îáçàâåäåíà è àðàíæèðàíà ñ äèçàéíåðñêè èòàëèàíñêè ìåáåëè è àêñåñîàðè. Ïî òîçè íà÷èí Dinner in the sky äàâà âúçìîæíîñò çà ïðîâåæäàíå è íà êîðïîðàòèâíè è ÷àñòíè ñúáèòèÿ íå ñàìî â íåáåòî. Îðãàíèçàòîðèòå ñïîäåëèõà ñ íàñ , ÷å âå÷å èìà èíòåðåñ è îò ìåñòíè êîìïàíèè , êîèòî îáìèñëÿò äà ñå ðåàëèçèðàò ñúáèòèÿ çà ñâîè êëèåíòè.
"Âå÷åðÿ â íåáåòî" å êóëèíàðåí ñïåêòàêúë, êîéòî ùå ñå ñëó÷è çà ïúðâè ïúò âúâ Âàðíà â ïåðèîäà 28 þëè - 15 àâãóñò 2017ã. Ïðåæèâÿâàíåòî å è ëþáèìà àòðàêöèÿ â Áðþêñåë, Ïàðèæ, Ðèì, Ëàñ Âåãàñ, Äóáàé, ÞÀÐ è äðóãè ãðàäîâå â ñâåòà.
Dinner in the sky å èçæèâÿâàíå çà âñè÷êè ñåòèâà, à íå ïðîñòî îáèêíîâåíà âå÷åðÿ âúâ âúçäóõà.
Äîêàçàòåëñòâî çà óíèêàëíîñòòà íà óñëóãàòà å ôàêòúò, ÷å çà äåñåòòå ãîäèíè îò ñòàðòà íà âå÷åðèòå âúâ âúçäóõà ñàìî 450 000 ãîñòè ñà èìàëè âúçìîæíîñò äà ñå íàñëàäÿò íà íåâåðîÿòíè ãëåäêè, ñúïðîâîäåíè ñúñ ñåëåêòèðàíè íàïèòêè è ãàñòðîñïåöèàëèòåòè.
Âðåìåòðàåíåòî íà âñÿêî õðàíåíå âúâ âúçäóõà ùå áúäå ìåæäó 40 - 75 ìèí.
Ëîêàöèÿòà ïðåäîñòàâåíà îò ïîðò Âàðíà îñèãóðÿâà óíèêàëíà 360 ãðàäóñîâà ãëåäêà.
Ñ òîçè ïðîåêò Âàðíà ùå çàòâúðäè èìèäæà ñè íà ëîêàöèÿ çà ïðåìèóì ïðåæèâÿâàíèÿ çà öåíèòåëè.