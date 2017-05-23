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Òîï ãëåçîòèÿòà íà ëÿòî 2017 îò äíåñ â íåáåòî íàä Âàðíà
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 09:24 / 28.07.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äíåñ ùå áúäå ïóñíàò ïèëîòíî íåáåñíèÿò ðåñòîðàíò íà Ìîðñêà ãàðà âúâ Âàðíà, ñúîáùèõà çà Varna24.bg ñòîïàíèòå íà óíèêàëíîòî ñúîðúæåíèå.

Êîíöåïöèÿòà "Dinner in the sky" ïðèñòèãà äèðåêòíî îò ñúðöåòî íà Åâðîïà.

Ìàëöèíà îò ìåñòíèòå è ãîñòèòå íà ãðàäà ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ñå íàñëàäÿò íà ïåòñòåïåííî ìåíþ ñúñ ñåëåêòèðàíè íàïèòêè èëè ìèñêîëîãè÷íè êîêòåéëè ñú÷åòàíè ñ ãàñòðîñïåöèàëèòåòè.

Î÷àêâà ñå çàä ðàáîòíèÿ ïëîò íà íåáåñíèÿ ðåñòîðàíò äà çàñòàíàò è ãîñò êóëèíàðè äîáðå ïîçíàòè îò òåëåâèçèîííèÿ åêðàí.

Îò åêèïúò íà "Dinner in the sky" ñïîäåëèõà, ÷å ìîæåì äà î÷àêâàìå è äðóãè èçíåíàäè ïðåç ïåðèîäà íà ñúáèòèåòî.

Ïëàòôîðìàòà ùå ñå èçäèãà ïåò ïúòè äíåâíî äî 50 ìåòðà âèñî÷èíà îò ÷åòâúðòúê äî íåäåëÿ âêëþ÷èòåëíî. À öåíèòå çà ïðåæèâÿâàíèÿòà â íåáåòî ùå áúäàò 99,00ëâ. çà êîêòåéë è 199,00 ëâ. çà âå÷åðÿ. Ðåçåðâàöèèòå âå÷å ñà â ïðîäàæáà íà ñàéòà íà ñúáèòèåòî www.dinnerinthesky.bg.

Êîìïëåêñúò íà "Dinner in the sky" ðàçïîëàãà ñ íàä 150 êâ.ì. ïëîù îáçàâåäåíà è àðàíæèðàíà ñ äèçàéíåðñêè èòàëèàíñêè ìåáåëè è àêñåñîàðè. Ïî òîçè íà÷èí Dinner in the sky äàâà âúçìîæíîñò çà ïðîâåæäàíå è íà êîðïîðàòèâíè è ÷àñòíè ñúáèòèÿ íå ñàìî â íåáåòî. Îðãàíèçàòîðèòå ñïîäåëèõà ñ íàñ , ÷å âå÷å èìà èíòåðåñ è îò ìåñòíè êîìïàíèè , êîèòî îáìèñëÿò äà ñå ðåàëèçèðàò ñúáèòèÿ çà ñâîè êëèåíòè.

"Âå÷åðÿ â íåáåòî" å êóëèíàðåí ñïåêòàêúë, êîéòî ùå ñå ñëó÷è çà ïúðâè ïúò âúâ Âàðíà â ïåðèîäà 28 þëè - 15 àâãóñò 2017ã. Ïðåæèâÿâàíåòî å è ëþáèìà àòðàêöèÿ â Áðþêñåë, Ïàðèæ, Ðèì, Ëàñ Âåãàñ, Äóáàé, ÞÀÐ è äðóãè ãðàäîâå â ñâåòà.

Dinner in the sky å èçæèâÿâàíå çà âñè÷êè ñåòèâà, à íå ïðîñòî îáèêíîâåíà âå÷åðÿ âúâ âúçäóõà. 

Äîêàçàòåëñòâî çà óíèêàëíîñòòà íà óñëóãàòà å ôàêòúò, ÷å çà äåñåòòå ãîäèíè îò ñòàðòà íà âå÷åðèòå âúâ âúçäóõà ñàìî 450 000 ãîñòè ñà èìàëè âúçìîæíîñò äà ñå íàñëàäÿò íà íåâåðîÿòíè ãëåäêè, ñúïðîâîäåíè ñúñ ñåëåêòèðàíè íàïèòêè è ãàñòðîñïåöèàëèòåòè.

Âðåìåòðàåíåòî íà âñÿêî õðàíåíå âúâ âúçäóõà ùå áúäå ìåæäó 40 - 75 ìèí.

Ëîêàöèÿòà ïðåäîñòàâåíà îò ïîðò Âàðíà îñèãóðÿâà óíèêàëíà 360 ãðàäóñîâà ãëåäêà. 

Ñ òîçè ïðîåêò Âàðíà ùå çàòâúðäè èìèäæà ñè íà ëîêàöèÿ çà ïðåìèóì ïðåæèâÿâàíèÿ çà öåíèòåëè.




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