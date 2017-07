© Varna24.bg виж галерията Небесният ресторант е вече факт на Морска гара във Варна и ще качи първите любители на адреналина още днес след 16 часа на своята платформа, стига времето да позволява. Това сподели за Varna24.bg Иван Йотов, изпълнителен директор на "Dinner in the sky" за България.

Платформата ще бъде сваляна екстремно в рамките на минута в случай, че излезе силен вятър и има гръмотевици. Груповото преживяване може да бъде прекъснато в случай, че някой от посетителите на борда се паникьоса или спешно се нуждае от тоалетна. Той обаче ще загуби правото си да се върне обратно, споделиха стопаните на уникалната атракция, която ще остане във Варна до 15 август.

Именно навръх празника на Варна група избраници ще могат да наблюдават зарята в небето над морския град от 50 метра височина, на която се издига платформата.

Ето какво още сподели Иван Йотов:

"Ние имаме франчайз за "Dinner in the sky". За първи път във Варна правим такова събитие, отворено за всички, общодостъпно. До момента сме работили само и единствено за корпоративни клиенти и е издигана платформата само в София. Варна, гостите на града и туристите ще имат избор на два вида менюта. Коктейлно меню, съчетано с напитки и гастроспециалитети и горме меню, подбрано от нашите технолози специално за храните, които сме избрали. Идеята е да затвърдим България като истинска кулинарна дестинация и Варна като кулинарна столица. През следващите години се надяваме, че ще успеем да запазим това партньорство с Общината и Порт Варна, за да може проектът да се реализира и за в бъдеще.".

Платформата е с капацитет 22 места. Освен за тези 22 човека, които са обезопасени има възможност за до 5 човека обслужващ персонал. Те включват капитана на платформата, който се грижи за безопасността на всички гости. Ще има шеф готвач и двама сервитьори. Тези лица могат да бъдат заменени с презентатори и други лица, тъй като платформата може да бъде надградена с екрани и други мултимедийно устройства за презентации във въздуха.

Платформата е сертифицирана и обезопасена по всички немски стандарти и сигурността е гарантирана с 4-точков колан на седалката. Самата седалка има възможност за въртене на 360 градуса. За най-безстрашните се препоръчват места по краищата на масата, тъй като там гледката е най-уникална.

Няма ограничения във възрастта за посетителите, но има условие те да са поне 150 см. високи, за да могат да бъдат добре обезопасени.

Платформата издържа до 6 тона товар.

"До 50 метра ще издигаме хората, съобразено с метеорологичните условия. От проби установихме, че около 35-ия метър е оптимално като височина и усещане горе в небето. Цените са от 99 до 199 лв, интересът е огромен и кувертите са почти разпродадени. Местим най-вече са хората, които резервират, българи. Туристите все още опипват почвата, но вярвам, че до края на периода ще имаме и чужденци. За 15 август е единствената дата, която все още не е пусната в продажба. С общината подготвяме специални изненади за жителите и гостите на града и това засега е тайна какво ще се случи за Деня на Варна", каза още Иван Йотов.

Платформата е най-популярна в Белгия, където е самото място, от което идва. Там е издигнато в култ това преживяване. Целта не случайно е ресторант в небето, тъй като шеф готвачи белгийци и французи организират всяка година презентации на най-добрите си шедьоври и нови тенденции.

На платформата е забранено пушенето, тъй като при пожар ще е невъзможно да се реагира. Забранено е още откопчаването на колани и всички движения, които биха нарушили сигурността на платформата и при предизвикало инцидент.

Вечерите ще траят около 75 минути, а коктейлите около 30 минути. При възможност и интерес може времетраенето да бъде удължено.

"Ако някой се почувства дискомфортно веднага можем да свалим цялата платформа. Участникът, който се чувства зле обаче прекратява своето участие и другите се вдигат отново във въздуха. Обезопасена ще бъде и посудата. Трябва да се внимава да не се хвърлят съдове. Всичко, което пада ще падне в периметъра, в който няма движение и хора. Първото нещо е безопасността на хората. По пет качвания на ден ще правим. Четири коктейла и една вечеря. Платформата ще се сваля при дъжд, вятър и гръмотевици", сподели още Йотов.

На въпросът защо са избрали Варна той каза:

"През годините търсихме много варианти да го реализираме по този начин. Обиколихме почти цялото Черноморие. Тази година получихме предложение от Пристанището и общината и това беше основната причина да се включим. Локацията ни дава уникална 360-градусова гледка към морето, града и всичко, с което той разполага".

Всеки един от гостите ще бъде посрещнат с уелкам дринк, шампанско, ще бъде настанен в специално помещение, където ще бъде инструктиран. След това клиентите ще подписват декларация, че приемат всички условия и поемат риск за опасностите, които има, ще гарантират, че ще се придържат към нужното поведение в небето. След това поетапно ще бъдат настанени и обезопасени и бавно издигнати във въздуха.

Организаторите споделиха още, че жените са по-сели в желанието си да изживеят нещо нетрадиционно и вълнуващо.

Платформата обаче давала усещане за стабилност със своите 14 метра дължина и 5 метра широчина. Кранът издигал платформата бавно и гледката се разкривала поетапно, така че гостите да могат да се адаптират спокойно към височината.

Dinner in the sky е част от програмата на "Варна - Европейска младежка столица".





За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.