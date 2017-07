Над 500 годишно боледуват от хепатит B и С във Варна

© Около 550 средно на година са болните, които се лекуват в болница "Света Марина" във Варна от Хепатит B и С.

Това съобщи ръководителя на клиниката по гастроентерология проф. Искрен Коцев на среща с медии, съобщава Черно море. Поводът за брифинга беше световният ден за борба с хепатита - 28 юли.

Най-важни са хроничните хепатити B и C, които протичат без симптоми, подчерта той. "Една от целите на този световен ден е да насочим вниманието на всеки един към проблема. Моля, изследвайте се! Един път годишно се изследвайте! Второто, което трябва да се знае е, че вече имаме значителни успехи при лечението на тези хепатитни вируси", допълни той. 1,5% от населението на страната има инфекцията. В момента Хепатит B може да се контролира, а лекарствата срещу хепатит C позволяват пълно излекуване само за два-три месеца с приемане на таблетки.



Сред най-честите причини за развиване на заболяването у нас са употребата на алкохол, вирусните инфекции, натрупването на токсини и други. Във Варна една от основните причини за заболяване от чернодробна цироза е употребата на алкохол в съчетание с хепатит B и C.



325 млн. души в света живеят с хронична хепатитна инфекция и 1,5 милиона умират всяка година. Световната здравна организация си е поставила за цел до 2030 година да се елиминира хепатит B и хепатит C.