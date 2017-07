© Общо 7 проекта ще бъдат финансирани по ключовото направление Inno Center, което е заложено в програмата "Варна - Европейска младежка столица 2017". Средствата ще се използват за налагането на Варна като логистичен център, който да домакинства и организира събития на български и международни организации и институции, които работят с младите хора. Идеята е през тази година Европейската младежка столица да се позиционира като разпознаваемо място за събития с младежка насоченост.



Първият проект, който ще се финансира, предвижда организирането на международно технологично събитие Innowave Start UP 2017, чийто основен акцент ще бъде маркетинг, продажби и електронна търговия. То ще се проведе в периода 19 октомври - 21 октомври 2017 г. Форумът ще събере на едно място 30 гост-лектори, над 25 изложители в експо зоните и над 700 посетители в творческите зали.



Вторият проект за финансиране е EDITogether Варна. Това е най-голямото мрежово събитие на дигиталните и креативните индустрии през годината. Събитието ще се проведе на 18 август 2017 г. с провеждането на 4 последователни работилници в най-новото място в града Innovator Creativ Space. Тези сесии имат за цел да се покажат добрите примери за това как се прави бизнес в сферата на творческите индустрии и къде технологията пресича пътя на изкуството.



В челната тройка, според оценките на 5-членното жури, е проекта TEDxVarnaWomen, който е първо издание от подобен тип в света. Неговата тема ще бъде The Queens, което представя лекторите и тяхната сила във всяка сфера: медицина, литература, спорт, журналистика, предприемачество, политика, икономика, технологии и т. нат. Събитието ще се проведе тази есен в Драматичен театър "Стоян Бъчваров".



Проект "Варна транСпирит" ще допринесе за укрепването на връзките между млади професионалисти от транспорта. Предвижда се в периода 11 август - 16 август 2017 г. да се проведат конференция и работилници за различните сектори - воден, въздушен и сухопътен транспорт. Общият брой на участниците се очаква да бъде 107 гости от България и чужбина.



Проектът "Лагeр Camp Golden Gate" Camp Golden Gate е международен летен лагер, изцяло на английски език, целящ да сближи деца от различни краища на земното кълбо и да ги пренесе в американска атмосфера на брега на Черно море. Мисия на Camp Golden Gate е да вдъхнови младите хора да творят заедно, да си сътрудничат, да мислят нестандартно и да се учат един от друг, наблягайки върху взаимното уважение в една мултикултурна среда. Чрез разнообразни сутрешни, следобедни и вечерни занимания, лагерът осигурява нужния за децата баланс между ума и тялото.



По друг проект на ключово направление Inno Center в периода 20 октомври - 21 октомври 2017 г. във Варна ще се проведе Национална младежка конференция с международно участие "Lighting 2017". Нейната цел е да се популяризират резултатите от научно-изследователската дейност и практика на млади специалисти в областта на осветителната техника.



"Blade&Change - Национален младежки обмен на блейд професионалисти" е последният проект, който ще се финансира по това ключово направление. Той ще събере почитатели на ролери и кънки, както и на доброволци от цял свят. Целта е Варна да се популяризира като атрактивна дестинация за международни спортни събития, състезания, лагери, турнета и фестивали.

За първите 5 проекта е осигурено финансиране. За последните два - Национална младежка конференция с международно участие "Lighting 2017" и "Blade&Change - Национален младежки обмен на блейд професионалисти" е пуснато искане по договора с Община Варна за прехвърляне на средства от ключово направление Inno Jump към останалите 3 ключови направления Inno Center, Inno Think Tank и The Youth Pro.