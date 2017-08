Небесният ресторант става предпочитано място за предложения за брак и рождени дни

© Преди седмица на пристанищната зона във Варна отвори врати предпочитаната сред най-елитните туристически дестинации по света атракция "Dinner in the sky". Колоритната 50 метрова платформа, която за първи път е в страната ни и е част от програмата на "Варна - Европейска Младежка Столица", ще остане на българското черноморие до 15 август. Първите щастливци вече се отдадоха на звездната глезотия в небето над варненския залив, а всички желаещи могат да закупят билети по избор за коктейли в небето или вечеря в небето от касата на съоръжението в пристанищната зона във Варна или онлайн на адрес: www.dinnerinthesky.bg, като всеки билет важи за двама.



Организаторите разкриват, че не липсва интерес и запитвания за организиране и на някои по-специални събития, като предложение за брак, рождени дни или корпоративни празници. Интерес има и от страна на музикални компании за запис на видео към нови парчета.



"Dinner in the sky" или вечеря в небето е незабравимо преживяване, което е съчетание между атракция с адреналин и кулинарен спектакъл. Капацитетът на една вечеря е 22-ма човека около масата в небето и трима души персонал в средата. За смелчаците, дръзнали да покорят висините, гурме майсторите са подготвили специалитети като трюфел от рикота с лифелизирани плодове, гауда с аспержи и прошуто, уакаме с пушена змиорка , японаска майонеза с Мисо, Юзу и пипер Тогараши, телешко бон филе, мариновано в инфузия от кафе, върху канапе от овес и рагу от горски гъби и още подбрани храни.



Преживяването Dinner in the sky, което е любима атракция в Брюксел, Париж, Рим, Лас Вегас, Дубай, ЮАР и други топ дестинации за забавление по света, идва за първи път в България.