Шоуто продължава с вечните песни на QUEEN на откритата сцена в Албена

© Тази събота, 5 август, от 21:00 часа на откритата сцена до хотел Добруджа в Албена ще прозвучат вечните хитове на любимата рок група на поколения зрители "QUEEN" в изпълнение на рок банда със солист Теодор Койчинов. Концертът "Шоуто продължава" - QUEEN Tribute ще дирижира младия диригент и пианист, виенски възпитаник Димитър Косев, който е инициатор и ръководител на проекта.

Известен с неговите пристрастия към рок музиката и независимо, че е от поколението, което няма как да е израснало с музиката на легендарната група, Димитър Косев смята, че докосването до изкуството на QUEEN те превръща в техен почитател завинаги. Диригентът Димитър Косев е подбрал най-популярните и любими песни на QUEEN, сред които: "Bohemian Rhapsody", "The Show Must Go on", "Who Wants to Live Forever", "We are the Champions", "I want to break free", "Crazy little thing called love", "Somebody to Love", "We Will Rock You", "Love of My Life".

Няма да бъде пропусната и песента "Barcelona", която Фреди Меркюри изпълни с Монсерат Кабайе и това сложи началото на "взрив" от последващи дуети на поп и рок певци с оперни звезди. Оркестрацията на песните e на Пламен Проданов, Свилен Димитров и Димитър Косев. Участват още: Божидар Тонев - китара, Александър Тумангелов - барабани, Павел Цонев - клавир и вокали, Таньо Сандев - бас китара и вокали, Елена Петрова и Иванина Колева - вокали.

Концертът е изцяло финансиран от Албена АД и входът ще бъде свободен за всички гости. Това е част от културната програма за месец август, която продължава в събота 12.08 с концерт на група Акага.