"One Love" на 18 август във Варна

© Концертът, част от турнето One Love, ще се проведе на 18 август от 19:00 часа в град Варна, Пристанището.



"Представяме Ви "One Love Tour"! Чрез музиката на групи и изпълнители, от две съседни, близки страни, с много сходни езици, ще Ви докажем, че любовта обединява, а любовта към музиката може да събере на едно място фенове от България и Македония.", съобщават организаторите. Турнето преминава в осем града от двете държави. Стартира на 22 юли в град Банско с безплатен концерт, уникална сцена, мощен звук и режисиран спектакъл! Площадът в град Банско не успя да побере желаещите да бъдат пред сцената на първия концерт от One Love Tour! Турнето продължи на 26 юли - в гр. Охрид и на 27 юли - в гр. Струмица, където 5000 пяха "Македонско девойче" с Криско в рамките на двудневен българо-македонски маратон!



Предстоят - 17 август - Слънчев бряг, 18 август - гр. Варна, 6 септември - гр. Пловдив, 30 септември - гр. Скопие и завършва октомври в гр. София.



Изпълнителите в "One Love" от България и Македония са: Криско, Слаткаристика, Гери - Никол, Тони Зен, Ъпсурт, DJ Гоце.



Ще се радваме да станете част от турнето One Love като се присъедините към концерта и ни подкрепите в идеята, че любовта към музиката обединява!