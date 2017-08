Показват "свежо" кино във Варна

© Лятната програма на най-голямата мрежа за късометражни филми от цял свят - Future Shorts ще бъде показана във Варна на 16 август, с локация зелената сцена до клуб "Хоризонт" (Horizont Green Stage) в Морската градина.

В програмата ще видите 8 филма от цял свят, сред които новия филм на Симон Меса Сото "Майка", който разказва за живота на младо момиче от Колумбия, както и двата най-нови сингъла на Little Cub и HAIM. Ще ви разтърси документалната история за бежанците на остров Самос, а филмът за известния футболен шотландски талисман Оор Уоли ще ви разсмее. Това е свежо кино!

Това е Future Shorts!



16 август, 20:30, "Сцена Зелена"/ ‘Horizont Green Stage'

Продажба на билети на място преди прожекцията.

Билети 7 лв.

Филмите са със субтитри на български език



Програма



LITTLE CUB - TOO MUCH LOVE

Реж. Лили Роуз Томас

Музикално видео/UK/2017/ 4 мин.

Ще видим съсвем новия сингъл, от 2017 г., на електро триото Little Cub - "Too Much Love". Видеото е модерна приказка с поука за днешния ден, където всъщност няма поука. А иначе ще чуем: "I'm very sorry, feelings just aren't my thing" и ще се замислим.



МАЙКА

реж. Симон Меса Сото

Драма/ Колумбия/ 2016/ 14 мин.

16 годишната Андреа, която живее в град Меделин, Колумбия, се явява на кастинг за порно филм. Филмът е с номинация "Златна палма" от фестивала в Кан през 2017 г. и още в селекцията на няколко международни фестивали. Режисьорът Симон Меса Сото е носител на "Златна палма" за филма си "Leidi", който сме показвали в предишните ни програми, отново със силен социален заряд.



КОМИТЕТЪТ

реж. Жени Тоивониеми и Гунхилд Енгер

Комедия/Финландия, Норвегия/ 2016/ 14 мин.

Трима делегати от Финландия, Норвегия и Швеция, по време на политическа среща, са изправени пред истинските предизвикателства на демократичното вземане на решение. Комедия за високите политически амбиции и тяхното реализиране.



ПОЛОВИН ЧОВЕК

реж. Кристина Кумрик

Драма/ Хърватия/ 2016/ 20 мин.

Миа и Лорена се събират с баща си, след като той е прекарал няколко месеца като военнопленник. Семейството е отново заедно, но дали ще могат да намерят щастието си? С награда за най-добър късометражен филм за 2017 г. от фестивала Вилнюс.



HAIM - RIGHT NOW

Реж. Пол Томас Андерсон

Музкално видео /САЩ/ 2017/ 5 мин

Ще ви покажем новото видео на сингъла "Right Now" на супер енергичните сестри HAIM, което те записаха през април 2017 г. , режисирано от номинирания за Оскар - Пол Томас Андерсън.



ОБИР

реж. Рене Паневис

Drama/ UK/ 2015/ 15mins

Уейнън и Ръсел са крадци на коли, но понякога и те изпадат в състояние на морална дилема, може би когато срещнат нещо с голяма лична стойност. Филмът е с пет номинации и две награди от международни фестивали.



СВЕТЛИНИ В ТЪМНОТО: БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ГЪРЦИЯ

Реж. Лили Кол

Документален/ UK/ 2017/ 12 мин.

Кратък, но въздействащ документален разказ за Самос, Гърция и вълната от бежанци, спасявани от човешкото милосърдие на местните хора и поставяни в нечовешки условия от властите.



ООР УОЛИ

реж. Мартин Ленън

Документален/ Шотландия/ 2017/ 12 мин.

Елинор е майка на осем деца и баба на седем. През последните шестнадесет години се изявява също така като един от най-известните футболни талисмани на Шотландия - Оор Уоли (The Warrior).