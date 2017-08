"Dinner in the sky" със специална оферта за празника на Варна

© Varna24.bg Уникалната атракция "Dinner in the sky", пуска в продажба от днес 44 места със специална стойност от 59.00 лв. за гост по случай празника на град Варна. Жителите и посетители ще имат удоволствието да се насладят на уникалното изживяване при тези условия, само и единствено на 15 август. Освен това организаторите отварят извънредно вратите на небесния ресторант и на 14 август за юбилея на една от любимите български групи "Щурците". Феновете на групата ще могат да наблюдават българските рок звезди от 50 метра височина и да се насладят на всички аудио и визуални ефекти в 21:30 ч. и 22:30 ч.



"Варна - Европейска младежка столица" е партньор на "Dinner in the sky" и за празника на Варна специалната оферта е подарък от младежка столица за посетителите на града.