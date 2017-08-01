Ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà îôèöèàëíî îïîâåñòè çà õâàíàòèÿ èçíàñèëâà÷

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Íàé-íàêðàÿ è âàðíåíñêàòà ïîëèöèÿ èçëåçå ñ îôèöèàëíî ñúîáùåíèå çà çàäúðæàíèÿ èçâúðøèòåë íà èçíàñèëâàíå âúâ Âàðíà. Åòî êàêâî êàçâàò îò ïîëèöèÿòà â ìîðñêàòà ñòîëèöà:
Â ðåçóëòàò íà ïðåäïðèåòè áúðçè îïåðàòèâíè äåéñòâèÿ, êðèìèíàëèñòè íà ÎÄÌÂÐ- Âàðíà óñòàíîâèõà è çàäúðæàõà àâòîðà íà áðóòàëíî ïîñåãàòåëñòâî íàä æåíà, èçâúðøåíî â ðàííèòå ÷àñîâå íà 8 àâãóñò â ðàéîíà íà óëèöà "Ñòðóãà " â ãðàäà. Â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî ñà èçâúðøåíè ìíîæåñòâî ðàçïèòè è ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ.
27-ãîäèøíèÿò Ê.Ï. îò Âàðíà, ðåãèñòðèðàí çà ðàçëè÷íè êðèìèíàëíè ïðåñòúïëåíèÿ, å çàäúðæàí â ïîëèöåéñêèÿ àðåñò çà ñðîê äî 24 ÷àñà. Ðàáîòàòà ïî îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïðîäúëæàâà ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Âàðíà, êàòî íà ñúùèÿ å ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå.
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