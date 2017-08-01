Ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà îôèöèàëíî îïîâåñòè çà õâàíàòèÿ èçíàñèëâà÷

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:46 / 10.08.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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27-ãîäèøíèÿò Ê.Ï. îò Âàðíà, ðåãèñòðèðàí çà ðàçëè÷íè êðèìèíàëíè ïðåñòúïëåíèÿ, å çàäúðæàí â ïîëèöåéñêèÿ àðåñò çà ñðîê äî 24 ÷àñà. Ðàáîòàòà ïî îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî ïðîäúëæàâà ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Âàðíà, êàòî íà ñúùèÿ å ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå.



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