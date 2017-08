© Varna24.bg виж галери€та ¬ъздушни€т ресторант ще поглези варненци и гостите на града с безплатно "летене" утре, 18 август, съобщи за Varna24.bg »ван …отов-изпълнителен директор на†Dinner in the sky.

“ова ще бъде компенсаци€ и подарък за всички, като с предимство ще се ползват хората, които не усп€ха да се издигнат с платформата, след като Ќјѕ ¬арна запечата заведението.†

Ќачинът на записване ще става на м€сто в обекта на ћорска гара след отговор на н€колко любопитни въпроса.†

Ѕезплатните платформи ще бъдат 5, като това означава, че 110 човека ще могат да се възползват от прежив€ването в 16.00, 17.00, 20.00, 21.00 и 22.00 часа.†

ƒо момента организаторите на култовата атракци€ са върнали парите на близо 300 варненци, които б€ха предплатили по преференциални цени забавлението си за празника на ¬арна. ƒо началото на следващата седмица ще бъдат възстановени сумите на всички, които са ангажирали куверти, но не са успели да се възползват от т€х.†

“ова се наложи, след като јгенци€та по приходите избра празника на ¬арна, 15 август, за да връчи заповед за принудителна административна м€рка на стопаните на Dinner in the sky с мотива за неиздаден касов бон.

"”добно за агенци€та, јдминистративни€т съд е в почивка за празника на града. ¬ 11.30 получихме акта, с който те имат право да ни затвор€т, но н€махме право да обжалваме този акт, тъй като администраци€та на гр. ¬арна поради празника не работеше. “ова беше проблем за нас. —ъщевременно от директорката на Ќјѕ беше наредено заведението да бъде незабавно затворено, въпреки възможността за обжалване, ко€то ние н€махме. ¬ повечето случаи в Ѕългари€ не се процедира по този начин и това ни навежда на мисълта, че това е умишлено направено от страна на Ќјѕ чисто като ѕ– акци€ за попул€ризиране на т€хната дейност. ќтносно проверката, ко€то е извършена, не бих искала да коментирам, тъй като очакваме нашите юристи да подадат данните в съда и когато контролните органи се произнесат ние ще излезем с официалното си становище.†

ќчакваме колегите от Ѕрюксел, където е централата на концепци€та ни, да разгледат документите и вземат решение по какъв начин ще процедират заради уронване престижа на бранда, защото е нанесена вреда върху имиджа ни. Ќие ще задействаме всички процедури, след като приключим и имаме финалното решение на съда.

—ега ще можем да поработим още н€колко дни, благодарение на създалата се ситуаци€.†

¬ъпреки огромните загуби, които претърп€хме на 15-ти, заради възстановените суми на гостите и ангажираните чуждестранни кулинари, се разбрахме да останем на м€сто до 19-и. ¬ събота ще качваме преди обед, следобед ще започнем да демонтираме платформата.†

«а 16-и имахме резервации за корпоративни клиенти и те също б€ха отменени. —ъс сигурност ще заведем дело за пропуснати ползи", об€сни »ван …отов.

Ќа въпросът дали ще дойдат и другото л€то, »ван …отов каза: "Ќе знаем още, тази година се оказа доста интересна за нас във ¬арна, със сигурност локаци€та е много привлекателна за нас и ще помислим по този въпрос."

“ой за€ви, че см€та, че като ц€ло екипът н€ма вина, че фактологи€та и ситуаци€та са били представени в изкривен вид от приходната агенци€.†

"“ова, което те пуснаха като информаци€ не беше коректно. Ќие н€маме билети на стойност 150 лв., както те об€виха. »маме билети за коктеил на стойност 99 лв. и билети за вечери на стойност 199 лв. ѕочти всички резервации се случват през нашата он-лайн платформа, до ко€то те имат достъп, тъй като това е виртуален кеш терминал, който всеки служител на Ќјѕ †може да провери. ѕриходите ни са прозрачни за т€х. Ќие знаем, че тази система е сигурна и безопасна за нас като бизнес. «атова си об€сн€ваме акци€та така, че направихме много хубава реклама и в следващи€ момент имаше възможност да се потуши друг скандал с отвличане вниманието върху наши€ проект. ўе разберем защо попаднахме в това полезрение...ѕредишни€ ден се оказа, че има хил€ди затворени обекти и никой не разбра за т€х. ¬ ден€ на празника целенасочено се даде гласност на нашето затвар€не. —ъдът се произнесе, че Ќјѕ тр€бва да предостави допълнителни документи и ние не сме имали†възможност да се защитим.", каза още с огорчение »ван …отов. †





