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|Âúçäóøíèÿò ðåñòîðàíò ùå ïîãëåçè âàðíåíöè áåçïëàòíî çà ñáîãîì, âúðíàõà ïàðèòå íà 300 ÷îâåêà
Âúçäóøíèÿò ðåñòîðàíò ùå ïîãëåçè âàðíåíöè è ãîñòèòå íà ãðàäà ñ áåçïëàòíî "ëåòåíå" óòðå, 18 àâãóñò, ñúîáùè çà Varna24.bg Èâàí Éîòîâ-èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Dinner in the sky.
Òîâà ùå áúäå êîìïåíñàöèÿ è ïîäàðúê çà âñè÷êè, êàòî ñ ïðåäèìñòâî ùå ñå ïîëçâàò õîðàòà, êîèòî íå óñïÿõà äà ñå èçäèãíàò ñ ïëàòôîðìàòà, ñëåä êàòî ÍÀÏ Âàðíà çàïå÷àòà çàâåäåíèåòî.
Íà÷èíúò íà çàïèñâàíå ùå ñòàâà íà ìÿñòî â îáåêòà íà Ìîðñêà ãàðà ñëåä îòãîâîð íà íÿêîëêî ëþáîïèòíè âúïðîñà.
Áåçïëàòíèòå ïëàòôîðìè ùå áúäàò 5, êàòî òîâà îçíà÷àâà, ÷å 110 ÷îâåêà ùå ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò îò ïðåæèâÿâàíåòî â 16.00, 17.00, 20.00, 21.00 è 22.00 ÷àñà.
Äî ìîìåíòà îðãàíèçàòîðèòå íà êóëòîâàòà àòðàêöèÿ ñà âúðíàëè ïàðèòå íà áëèçî 300 âàðíåíöè, êîèòî áÿõà ïðåäïëàòèëè ïî ïðåôåðåíöèàëíè öåíè çàáàâëåíèåòî ñè çà ïðàçíèêà íà Âàðíà. Äî íà÷àëîòî íà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ùå áúäàò âúçñòàíîâåíè ñóìèòå íà âñè÷êè, êîèòî ñà àíãàæèðàëè êóâåðòè, íî íå ñà óñïåëè äà ñå âúçïîëçâàò îò òÿõ.
Òîâà ñå íàëîæè, ñëåä êàòî Àãåíöèÿòà ïî ïðèõîäèòå èçáðà ïðàçíèêà íà Âàðíà, 15 àâãóñò, çà äà âðú÷è çàïîâåä çà ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà íà ñòîïàíèòå íà Dinner in the sky ñ ìîòèâà çà íåèçäàäåí êàñîâ áîí.
"Óäîáíî çà àãåíöèÿòà, Àäìèíèñòðàòèâíèÿò ñúä å â ïî÷èâêà çà ïðàçíèêà íà ãðàäà. Â 11.30 ïîëó÷èõìå àêòà, ñ êîéòî òå èìàò ïðàâî äà íè çàòâîðÿò, íî íÿìàõìå ïðàâî äà îáæàëâàìå òîçè àêò, òúé êàòî àäìèíèñòðàöèÿòà íà ãð. Âàðíà ïîðàäè ïðàçíèêà íå ðàáîòåøå. Òîâà áåøå ïðîáëåì çà íàñ. Ñúùåâðåìåííî îò äèðåêòîðêàòà íà ÍÀÏ áåøå íàðåäåíî çàâåäåíèåòî äà áúäå íåçàáàâíî çàòâîðåíî, âúïðåêè âúçìîæíîñòòà çà îáæàëâàíå, êîÿòî íèå íÿìàõìå. Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè â Áúëãàðèÿ íå ñå ïðîöåäèðà ïî òîçè íà÷èí è òîâà íè íàâåæäà íà ìèñúëòà, ÷å òîâà å óìèøëåíî íàïðàâåíî îò ñòðàíà íà ÍÀÏ ÷èñòî êàòî ÏÐ àêöèÿ çà ïîïóëÿðèçèðàíå íà òÿõíàòà äåéíîñò. Îòíîñíî ïðîâåðêàòà, êîÿòî å èçâúðøåíà, íå áèõ èñêàëà äà êîìåíòèðàì, òúé êàòî î÷àêâàìå íàøèòå þðèñòè äà ïîäàäàò äàííèòå â ñúäà è êîãàòî êîíòðîëíèòå îðãàíè ñå ïðîèçíåñàò íèå ùå èçëåçåì ñ îôèöèàëíîòî ñè ñòàíîâèùå.
Î÷àêâàìå êîëåãèòå îò Áðþêñåë, êúäåòî å öåíòðàëàòà íà êîíöåïöèÿòà íè, äà ðàçãëåäàò äîêóìåíòèòå è âçåìàò ðåøåíèå ïî êàêúâ íà÷èí ùå ïðîöåäèðàò çàðàäè óðîíâàíå ïðåñòèæà íà áðàíäà, çàùîòî å íàíåñåíà âðåäà âúðõó èìèäæà íè. Íèå ùå çàäåéñòâàìå âñè÷êè ïðîöåäóðè, ñëåä êàòî ïðèêëþ÷èì è èìàìå ôèíàëíîòî ðåøåíèå íà ñúäà.
Ñåãà ùå ìîæåì äà ïîðàáîòèì îùå íÿêîëêî äíè, áëàãîäàðåíèå íà ñúçäàëàòà ñå ñèòóàöèÿ.
Âúïðåêè îãðîìíèòå çàãóáè, êîèòî ïðåòúðïÿõìå íà 15-òè, çàðàäè âúçñòàíîâåíèòå ñóìè íà ãîñòèòå è àíãàæèðàíèòå ÷óæäåñòðàííè êóëèíàðè, ñå ðàçáðàõìå äà îñòàíåì íà ìÿñòî äî 19-è. Â ñúáîòà ùå êà÷âàìå ïðåäè îáåä, ñëåäîáåä ùå çàïî÷íåì äà äåìîíòèðàìå ïëàòôîðìàòà.
Çà 16-è èìàõìå ðåçåðâàöèè çà êîðïîðàòèâíè êëèåíòè è òå ñúùî áÿõà îòìåíåíè. Ñúñ ñèãóðíîñò ùå çàâåäåì äåëî çà ïðîïóñíàòè ïîëçè", îáÿñíè Èâàí Éîòîâ.
Íà âúïðîñúò äàëè ùå äîéäàò è äðóãîòî ëÿòî, Èâàí Éîòîâ êàçà: "Íå çíàåì îùå, òàçè ãîäèíà ñå îêàçà äîñòà èíòåðåñíà çà íàñ âúâ Âàðíà, ñúñ ñèãóðíîñò ëîêàöèÿòà å ìíîãî ïðèâëåêàòåëíà çà íàñ è ùå ïîìèñëèì ïî òîçè âúïðîñ."
Òîé çàÿâè, ÷å ñìÿòà, ÷å êàòî öÿëî åêèïúò íÿìà âèíà, ÷å ôàêòîëîãèÿòà è ñèòóàöèÿòà ñà áèëè ïðåäñòàâåíè â èçêðèâåí âèä îò ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ.
"Òîâà, êîåòî òå ïóñíàõà êàòî èíôîðìàöèÿ íå áåøå êîðåêòíî. Íèå íÿìàìå áèëåòè íà ñòîéíîñò 150 ëâ., êàêòî òå îáÿâèõà. Èìàìå áèëåòè çà êîêòåèë íà ñòîéíîñò 99 ëâ. è áèëåòè çà âå÷åðè íà ñòîéíîñò 199 ëâ. Ïî÷òè âñè÷êè ðåçåðâàöèè ñå ñëó÷âàò ïðåç íàøàòà îí-ëàéí ïëàòôîðìà, äî êîÿòî òå èìàò äîñòúï, òúé êàòî òîâà å âèðòóàëåí êåø òåðìèíàë, êîéòî âñåêè ñëóæèòåë íà ÍÀÏ ìîæå äà ïðîâåðè. Ïðèõîäèòå íè ñà ïðîçðà÷íè çà òÿõ. Íèå çíàåì, ÷å òàçè ñèñòåìà å ñèãóðíà è áåçîïàñíà çà íàñ êàòî áèçíåñ. Çàòîâà ñè îáÿñíÿâàìå àêöèÿòà òàêà, ÷å íàïðàâèõìå ìíîãî õóáàâà ðåêëàìà è â ñëåäâàùèÿ ìîìåíò èìàøå âúçìîæíîñò äà ñå ïîòóøè äðóã ñêàíäàë ñ îòâëè÷àíå âíèìàíèåòî âúðõó íàøèÿ ïðîåêò. Ùå ðàçáåðåì çàùî ïîïàäíàõìå â òîâà ïîëåçðåíèå...Ïðåäèøíèÿ äåí ñå îêàçà, ÷å èìà õèëÿäè çàòâîðåíè îáåêòè è íèêîé íå ðàçáðà çà òÿõ. Â äåíÿ íà ïðàçíèêà öåëåíàñî÷åíî ñå äàäå ãëàñíîñò íà íàøåòî çàòâàðÿíå. Ñúäúò ñå ïðîèçíåñå, ÷å ÍÀÏ òðÿáâà äà ïðåäîñòàâè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè è íèå íå ñìå èìàëè âúçìîæíîñò äà ñå çàùèòèì.", êàçà îùå ñ îãîð÷åíèå Èâàí Éîòîâ.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (3)
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